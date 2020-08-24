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أحد سكان منطقة المطار يفضح كذب قناة الجزيرة.. ويؤكد: الجميع متفق على الإزالة ولا يوجد خلاف

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال محمد عبد الغفار عبد الحافظ، أحد سكان منطقة المطار، إن الفيديو الذى نشرته قناة الجزيرة بشأن أسر "منطقة المطار"، مضلل، ولا يعبر عن الأهالى الذين تعمل المحافظة على توفير 232 وحدة سكنية لهم فى محافظة الجيزة، مشددًا على أن كافة الأهالي ليسوا معترضين على الإزالة مطلقًا، وتابع:"ولكن مطالبًا بان تكون الوحدات قريبة من أماكن عملنا".

وأضاف " عبد الحافظ"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأهالى قاموا بتصوير فيديو من أجل إعطائه لأحد القنوات المصرية من أجل عرض مطلبهم ولكنهم تفاجئوا بأنه يعرض على قناة الجزيرة ويحمل معلومات مضللة ومغلوطة، مشددًا على أن كافة الأهالى يستنكرون ذلك تمامًا خاصة وأن الدولة تعمل لمصلحة المواطن.

ولفت "عبد الحافظ"، إلى أن تدهور الحالة الإنشائية للوحدات ليس بسبب إهمال الأهالى عملية الصيانة، وتابع:" كنا ندفع شهريًا مبالغ لأعمال الصيانة لحى شمال الجيزة، ولكن لم يقم الحى بعمل أى صيانة وكان الأهالى يعملون على إصلاح وصيانة أى عطل على نفقاتهم ".

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