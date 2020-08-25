وزير الخارجية الأمريكي يصل البحرين قادمًا من السودان

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى البحرين اليوم الثلاثاء قادما من السودان.





ويأتي ذلك في إطار جولة يجريا بومبيو في الشرق الأوسط من أجل الضغط لإبرام صفقات للتطبيع مع إسرائيل على غرار اتفاق السلام الإمارات مع تل أبيب.





وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه قالوا إنه من المتوقع أن تسير سلطنة عمان والبحرين على خطى الإمارات.





إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم الثلاثاء أنه ناقش مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تعميق العلاقات بين السودان وإسرائيل، ودعم الجيش تحول السودان إلى الديمقراطية





وقالت الخارجية الأمريكية إن بومبيو بحث مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التطورات الإيجابية في علاقة السودان وإسرائيل.





بينما طالب حمدوك أن يتم الفصل بين رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب ورفع العقوبات عن الخرطوم، وبين التطبيع مع إسرائيل.



