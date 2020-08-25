AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل البحرين قادمًا من السودان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:19 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى البحرين اليوم الثلاثاء قادما من السودان.

ويأتي ذلك في إطار جولة يجريا بومبيو في الشرق الأوسط من أجل الضغط لإبرام صفقات للتطبيع مع إسرائيل على غرار اتفاق السلام الإمارات مع تل أبيب.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه قالوا إنه من المتوقع أن تسير سلطنة عمان والبحرين على خطى الإمارات.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم الثلاثاء أنه ناقش مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تعميق العلاقات بين السودان وإسرائيل، ودعم الجيش تحول السودان إلى الديمقراطية

وقالت الخارجية الأمريكية إن بومبيو بحث مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التطورات الإيجابية في علاقة السودان وإسرائيل.

بينما طالب حمدوك أن يتم الفصل بين رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب ورفع العقوبات عن الخرطوم، وبين التطبيع مع إسرائيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية تشمل إسرائيل والإمارات

بومبيو يجري تغييرا في جدول جولته بالمنطقة.. وهذه وجهته القادمة

وزير الخارجية الأمريكي يزور السودان غدا

بومبيو يعلق على استقلاله أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم

أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15 عاما.. بومبيو يصل الخرطوم

بعد لقاء بومبيو.. حمدوك: أجريت حوارا شفافا ونتطلع لخطوات إيجابية ملموسة من واشنطن

ترشيحاتنا

أفضل الأعمال عند الله.. 11 عملا تدخلك الجنة وترفع درجتك

وليد منصور ناعيًا وائل المصري: مات أبو ضحكة حلوة أجدع خلق الله

الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

اتحاد الكرة يقرر إلغاء مسحات كورونا.. تفاصيل

لتعويض غياب فتحي ودعم دفاعه.. الأهلي يتفاوض على ضم لاعبين من إنبي وبيراميدز

البنك المركزي يعدل مواعيد العمل بالبنوك.. اعرفها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية

بـ الشيفون الأبيض.. أنغام بإطلالة تخطف الأنظار على البحر

أسعار كيا سبورتاج 2020 في مصر ..صور