بسبب انتهاكات تركيا.. وزيرة الدفاع الفرنسية تحذر من تحول منطقة الشرق الأوسط إلى بؤرة توتر

حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الأربعاء، من تحول منطقة شرق المتوسط إلى بؤرة توتر بسبب أفعال تركيا الاستفزازية وانتهاكتها في مياه المتوسط.









ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية أن الأولوية للحوار والتعاون حتى يصبح شرق المتوسط منطقة استقرار واحترام للقانون الدولي؛ مشددة على أنه لا ينبغي أن تكون المنطقة ساحة لأطماع البعض.









كما أعلنت بارلي، مشاركة فرنسا في مناورة عسكرية مع قبرص واليونان وإيطاليا في شرق المتوسط.









وقد أفادت وسائل إعلام يونانية، صباح اليوم، بانطلاق تدريبات عسكرية بين اليونان وفرنسا وقبرص وإيطاليا في مياه شرق المتوسط.







وذكرت تقارير أمس، الثلاثاء، أن اليونان وفرنسا وقبرص وإيطاليا ستجرى تدريبات جوية مشتركة غرب الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط ​​في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس.









ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإجراء مناورات بحرية خاصة بها، وسط تصاعد التوترات في شرق البحر المتوسط.









وفي وقت سابق، وصلت ثلاث طائرات مقاتلة فرنسية من طراز "رافائيل" وثلاث طائرات يونانية من طراز إف -16 اليونانية في قاعدة أندرياس باباندريو العسكرية في بافوس، تحسبا للمناورة الجوية التي سيشارك فيها الحرس الوطني القبرصي.









كما ستشارك الفرقاطة البحرية الفرنسية لافاييت في التدريبات التي تبدأ يوم الأربعاء وتنتهي الجمعة.







