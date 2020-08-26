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برلمان

برلماني يشيد باستجابة الحكومة لاقتراحه بحل أزمة كوبرى جامعة المنصورة - طلخا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
وجه اهالى وجماهير مدينة طلخا ونبروة بمحافظة الدقهلية الشكر والتقدير للنائب محمد نجاح الشورى عضو مجلس النواب على جهوده وتواصله مع الحكومة والتى أسفرت بالموافقة على إنشاء منزل ومطلع ملحقين كوبرى جامعة المنصورة طلخا من ناحية طلخا وإنشاء طريق من كوبرى شرنقاش المنصورة يمر بقرية شرنقاش وميت عنتر الى مدينة طلخا وذلك لتيسير حركة مرور مدينة طلخا والمنصورة.

وأعرب النائب محمد نجاح الشورى عن سعادته الغامرة بتنفيذ برنامجه الانتخابى بشأن هذا الملف، الذي قد اعلن عنه أثناء فترة الترشيح فى ٢٠١٥ موجها تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل على الاستجابة لطلبه لإنهاء الازمة المرورية الخطيرة التى كانت داخل هذه المنطقة.

وقال النائب محمد نجاح الشورى ان الانجازات والمشروعات القومية الكبرى خاصة فيما يتعلق بمشروعات شبكة الطرق القومية والأنفاق والكباري لم تحدث فى مصر على مدى أكثر من نصف قرن موجها التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفضل الاول فى هذه الانجازات التى جعلت من مصر واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
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