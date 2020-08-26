برلماني يشيد باستجابة الحكومة لاقتراحه بحل أزمة كوبرى جامعة المنصورة - طلخا

وجه اهالى وجماهير مدينة طلخا ونبروة بمحافظة الدقهلية الشكر والتقدير للنائب محمد نجاح الشورى عضو مجلس النواب على جهوده وتواصله مع الحكومة والتى أسفرت بالموافقة على إنشاء منزل ومطلع ملحقين كوبرى جامعة المنصورة طلخا من ناحية طلخا وإنشاء طريق من كوبرى شرنقاش المنصورة يمر بقرية شرنقاش وميت عنتر الى مدينة طلخا وذلك لتيسير حركة مرور مدينة طلخا والمنصورة.





وأعرب النائب محمد نجاح الشورى عن سعادته الغامرة بتنفيذ برنامجه الانتخابى بشأن هذا الملف، الذي قد اعلن عنه أثناء فترة الترشيح فى ٢٠١٥ موجها تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل على الاستجابة لطلبه لإنهاء الازمة المرورية الخطيرة التى كانت داخل هذه المنطقة.



