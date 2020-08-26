الجزائر تسجل 391 إصابة جديدة بكورونا .. والإجمالي يتجاوز الــ 42 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .









وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الآن ارتفع إلى 42.619 حالة.









وذكر المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا ، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.465 حالة وفاة.









وكشف فورار عن تسجيل 299 حالة غادرت المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 29.886 حالة شفاء.