AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر تسجل 391 إصابة جديدة بكورونا .. والإجمالي يتجاوز الــ 42 ألف حالة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:40 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .


وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الآن ارتفع  إلى 42.619 حالة.


وذكر المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا ، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.465 حالة وفاة.


وكشف فورار عن تسجيل  299 حالة غادرت المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 29.886 حالة شفاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يصل إلى 167267

قطر تسجل 418 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يتجاوز الـ 104 آلاف

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا في البلاد

الجزائر: 585 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

10 وفيات و535 إصابة جديدة بـ كورونا في الجزائر

الجزائر: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 26 ألفا و728.. و1146 حالة وفاة

ترشيحاتنا

قصة حب تنتهي بقتل أسرة كاملة| شهود عيان يروون تفاصيل مذبحة كفر الدوار.. شاهد

مين اللي هيدفع.. وزير التعليم العالي يحسم جدل رسوم الرسوب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

رد فعل أليو ديانج بعد الطرد في مباراة الأهلي والجونة ..فيديو

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة

فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها