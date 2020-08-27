ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أفغانستان إلى 110 قتلى و150 مصابا

أعلنت السلطات الأفغانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عدة مقاطعات بالبلاد إلى 110 قتلى وأكثر من 150 مصابا.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم /الخميس/ - أن معظم الوفيات وقعت بإقليم "بروان" فيما تدمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحدائق بإقليم "كابيسا".

كما تابعت الشبكة أن الفيضانات ضربت أيضا إقليمي "وردك" و"بنقشير" حيث أوقعت عددا من الوفيات وتم إجلاء أكثر من 264 أسرة، مضيفة أن العاصمة "كابول" شهدت عددا من الوفيات فيما لم يتم حصر الخسائر بإقليم "لوجار" بوسط البلاد.