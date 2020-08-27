حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس المتهمة سما المصري عامين في دعوى سب وقذف ريهام سعيد وتغريمها 200 ألف جنيه.

كان المحامي أشرف ناجي، دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، طالب ببراءة موكلته من التهمة الموجهة لها.

وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية، قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطعا وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس اب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأشار أمر الإحالة إلى أن سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بأن وجهت لها العبارات والألفاظ، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف، ونشرت ذلك المقطع وأرسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب.

وأكد أمر الإحالة أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وأرسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب، وقامت بنشر معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بأن ارتكبت الأفعال محل الاتهام الأول وإرسالها إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب على النحو المبين بالتحقيقات.‎