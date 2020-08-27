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محافظات

محافظ قنا يناقش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية لمدينة الأمل بنجع حمادي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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يوسف رجب

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمناقشة بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية لمدينة الأمل بنجع حمادي.


حضر الاجتماع حازم عمر، نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة والعديد من القيادات التنفيذية، وممثلو 30 جمعية إسكان تعاوني.


وأوضح محافظ قنا، أنه تم مناقشة" الاشتراطات العامة -  شروط الحجز -  أسلوب وخطوات الحجز - المعاملة المالية وأسلوب السداد - الاشتراطات البنائية - استمارة الحجز".


وأشار محافظ قنا، إلى أن شراء كراسة الشروط متاح حتى 24 أكتوبر المقبل من المنافذ المخصصة.


جدير بالذكر أن المدينة مقامة على مساحة 1539 فدان وتم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لها، حيث تم تقسيم المدينة إلى ٤ مجمعات، تضم 14 ألف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلي 250 ألف نسمة.


محافظ قنا يناقش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية لمدينة الأمل بنجع حمادي
محافظ قنا يناقش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية لمدينة الأمل بنجع حمادي
محافظ قنا يناقش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية لمدينة الأمل بنجع حمادي
محافظ قنا يناقش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية لمدينة الأمل بنجع حمادي
محافظ قنا يناقش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية لمدينة الأمل بنجع حمادي
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