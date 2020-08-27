محافظ قنا يناقش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية لمدينة الأمل بنجع حمادي

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا، لمناقشة بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية لمدينة الأمل بنجع حمادي.

حضر الاجتماع حازم عمر، نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة والعديد من القيادات التنفيذية، وممثلو 30 جمعية إسكان تعاوني.





وأوضح محافظ قنا، أنه تم مناقشة" الاشتراطات العامة - شروط الحجز - أسلوب وخطوات الحجز - المعاملة المالية وأسلوب السداد - الاشتراطات البنائية - استمارة الحجز".





وأشار محافظ قنا، إلى أن شراء كراسة الشروط متاح حتى 24 أكتوبر المقبل من المنافذ المخصصة.



