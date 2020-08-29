القوى العاملة: 65 فرصة عمل للعمالة المصرية راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع توفير 65 فرصة عمل بإحدى شركات المواد الغذائية وتعبئة المياه الغازية، للمصريين راغبي نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة.





ونوّه وزير القوى العاملة، بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.





وفي نفس السياق، قال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن الرواتب والبدلات سوف تحدد طبقا للخبرة والكفاءة في أثناء المقابلات الشخصية، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع الشئون القنصلية علي الإعلان عن تلك الوظائف على صفحة القنصلية العامة بالرياض على الفيسبوك .





وأشار الملحق العمالي إلى أن المهن المطلوبة سائق مندوب كود Cr 1، وسائق توصيل كود DR 1، يشترط أن يكون سائق عموم مركبات - سائق شاحنة ، ورخصة نقل ثقيل سعودية أو مصرية درجة أولي ، وعلي الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني [email protected] ، موضحا بالعنوان البريدي كود الوظيفة المتقدم لها ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 3 سبتمبر 2020.



