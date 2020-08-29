AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: 65 فرصة عمل للعمالة المصرية راغبي نقل الكفالة بالسعودية

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:24 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع توفير 65 فرصة عمل بإحدى شركات المواد الغذائية وتعبئة المياه الغازية، للمصريين راغبي نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة.

ونوّه وزير القوى العاملة، بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وفي نفس السياق، قال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن الرواتب والبدلات سوف  تحدد طبقا للخبرة والكفاءة في أثناء المقابلات الشخصية، مشيرا إلي أنه تم  التنسيق مع الشئون القنصلية علي الإعلان عن تلك الوظائف على صفحة القنصلية العامة بالرياض على الفيسبوك .

وأشار الملحق العمالي إلى أن المهن المطلوبة سائق مندوب كود Cr 1، وسائق توصيل كود DR 1، يشترط أن يكون سائق عموم مركبات - سائق شاحنة ، ورخصة نقل ثقيل سعودية أو مصرية درجة أولي ، وعلي الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني [email protected] ، موضحا بالعنوان البريدي كود الوظيفة المتقدم لها ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 3 سبتمبر 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: 6 مصريين يحصلون على 910 آلاف جنيه قيمة مستحقاتهم المتأخرة عن فترة عملهم بالسعودية

القوى العاملة: مصري يحصل على 84 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

القنصلية المصرية بالكويت تعلن مواعيد جديدة لاستقبال معاملات المصريين.. غدا

برواتب مجزية تصل لـ 5000 ريال..القوى العاملة تعلن توفير 14 فرصة عمل بالسعودية

سعفان يتابع مستحقات قتيلين مصريين اختلفًا فنيا في العمل مع مواطن سعودي

القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه مستحقات واعتماد 1563 عقد عمل للمصريين بالرياض

ترشيحاتنا

الأهلي في ضيافة المصري بالدوري الممتاز اليوم

متطرف لأبعد حد.. باحث سياسي: محمود عزت حسم الصراع لمصلحته وسيطر على تنظيم الإخوان ..فيديو

يغفل عنه الكثيرون في يوم عاشوراء.. هذا العمل يقيك الفقر وضيق الرزق

جنش ينشر صورة له برفقة سعد سمير: التيشرت عالمي

لن يتوقف مجددا وحارات مخصصة للإسعاف والمطافي والـ BRT.. ماذا تفعل الدولة بالطريق الدائري؟

دعاء يوم عاشوراء .. 3 كلمات أوصى النبي بترديدها 100 مرة في الصباح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور