طرح أغنية "إيه جابك" ليوسف آخر اكتشافات حميد الشاعري

طرحت الشركة المنتجة للمطرب حميد الشاعري أولى أعمال المطرب يوسف اغنية بعنوان "ايه جابك" للمطرب الشاب يوسف والذي يعد اخر اكتشافات الشاعري.
اغنية "ايه جابك" من كلمات محمد عاطف والحان مدين وتوزيع حميد الشاعري، الذي يشاركه ايضا بالغناء فى دويتو بعنوان "يادنيا دواره" بألبومه الشاعري الجديد "أنا بابا" والمقرر طرحه الشهر المقبل.
وقد انتهي يوسف من تسجيل ٧٠٪ من أغاني ألبومه الأول والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم محمد رحيم، محمد رفاعي، تامر حسين، عزيز الشافعي، محمود خيامي، اشرف سالم، عنتر هلال، مجدي عبدالعزيز، سمر حسين ادام، اشرف امين، عنتر هلال، اسامه سامي، زياد حسن، سمير زكي، توما، طارق عبدالجابر، زيزو فاروق، نديم الشاعري