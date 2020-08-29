طرح أغنية "إيه جابك" ليوسف آخر اكتشافات حميد الشاعري

طرحت الشركة المنتجة للمطرب حميد الشاعري أولى أعمال المطرب يوسف اغنية بعنوان "ايه جابك" للمطرب الشاب يوسف والذي يعد اخر اكتشافات الشاعري.





اغنية "ايه جابك" من كلمات محمد عاطف والحان مدين وتوزيع حميد الشاعري، الذي يشاركه ايضا بالغناء فى دويتو بعنوان "يادنيا دواره" بألبومه الشاعري الجديد "أنا بابا" والمقرر طرحه الشهر المقبل.



