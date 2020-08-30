أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

يبحث العديد من محبي السيارات في مصر عن ارخص السيارات؛ ليقوموا بشرائها، لتوفير النفقات التي تصرف علي المواصلات، وتكون وسيلة مواصلات كريمة يتنقلون بها هم وعائلاتهم.
وفي هذا السياق، نطرح عليكم أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر، ونعرضها عليكم في هذا الموضوع.
1- فولكس فاجن بيتلز
مواصفات فولكس فاجن بيتل
يطلق عليها البعض لقب الخنفساء و هي سيارة المانية الصنع و كانت تأتي بمحركات سعة 1100, 1200, 1300, 1500, سي سي و المحرك متصل بفتيس مانيوال و السيارة من فئة السيارات الكوبية باب واحد و محركها في الخلف و ليس في الامام و من ابرز مشاكلها التبريد في الصيف فهي لا تحتمل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة و تباع بمتوسط سعر 15.000 جنية .
2- فيات 128
مواصفات فيات 128
تأتي فيات 128 بمحرك 1100 سي سي بيكون 4 سلندر و 55 حصان متصل بفتيس مانيوال اربع سرعات و تأتي بمحرك اخر 1300 سي سي 4 سلندر و 68 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات و تباع بمتوسط سعر 24.000 جنية .
3- لادا
مواصفات لادا
تأتي السيارة لادا بمحرك 1500 سي سي متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات و تشتهر السيارة في مصر بأعتماديتها و ثقل الصاج المصنوعة منة مما يجعلها تحتمل الصدمات و تباع بمتوسط سعر 30.000 جنية .
4- فيات دوجان
مواصفات فيات دودان
تأتي فيات دوجان بمحرك 1400 سي سي متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات و هي سيارة اقتصادية و ثابتة علي الطريق لأنها دفع خلفي و ليست جر امامي مثل اغلب السيارات و تباع سعر 35.000 جنية .
5-فيات شاهين
مواصفات فيات ضاهين
تأتي فيات شاهين بمحرك 1400 سي سي متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات و هي سيارة اقتصادية و ثابتة علي الطريق لأنها دفع خلفي و ليست جر امامي مثل اغلب السيارات و تباع بمتوسط سعر 35.000 جنية.