أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

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أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر ، ونعرضها عليكم في هذا الموضوع. وفي هذا السياق، نطرح عليكم









1- فولكس فاجن بيتلز





مواصفات فولكس فاجن بيتل





يطلق عليها البعض لقب الخنفساء و هي سيارة المانية الصنع و كانت تأتي بمحركات سعة 1100, 1200, 1300, 1500, سي سي و المحرك متصل بفتيس مانيوال و السيارة من فئة السيارات الكوبية باب واحد و محركها في الخلف و ليس في الامام و من ابرز مشاكلها التبريد في الصيف فهي لا تحتمل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة و تباع بمتوسط سعر 15.000 جنية .









2- فيات 128





مواصفات فيات 128





تأتي فيات 128 بمحرك 1100 سي سي بيكون 4 سلندر و 55 حصان متصل بفتيس مانيوال اربع سرعات و تأتي بمحرك اخر 1300 سي سي 4 سلندر و 68 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات و تباع بمتوسط سعر 24.000 جنية .









3- لادا





مواصفات لادا





تأتي السيارة لادا بمحرك 1500 سي سي متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات و تشتهر السيارة في مصر بأعتماديتها و ثقل الصاج المصنوعة منة مما يجعلها تحتمل الصدمات و تباع بمتوسط سعر 30.000 جنية .





4- فيات دوجان





مواصفات فيات دودان



تأتي فيات دوجان بمحرك 1400 سي سي متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات و هي سيارة اقتصادية و ثابتة علي الطريق لأنها دفع خلفي و ليست جر امامي مثل اغلب السيارات و تباع سعر 35.000 جنية .







5- فيات شاهين

مواصفات فيات ضاهين



تأتي فيات شاهين بمحرك 1400 سي سي متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات و هي سيارة اقتصادية و ثابتة علي الطريق لأنها دفع خلفي و ليست جر امامي مثل اغلب السيارات و تباع بمتوسط سعر 35.000 جنية .



