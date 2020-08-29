سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور

وتأتي سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 بمحرك 12 سلندر5600 سي سي تيربو يولد 563 حصان وينطلق من 0 الي 100 كم خلال خمس ثواني فقط و هو رقم ممتاز للتسارع وتبلغ سرعتة القصوى 250 كم في الساعة.

تصميم سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 مبهر للغاية و بجنوط جديدة و طلاء مميز ومصدات أمامية وخلفية معاصرة مع فوانيس داكنة وفوانيس خلفية تشبة الي حد كبير فوانيس ميني كوبر و هو تصميم محبب لكثير من عشاق السيارات .



