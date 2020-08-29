سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور

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من الافراج الجمركي وإخطار الترخيص لـ سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 .
جاء سعرسيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 كما هو وارد في إخطار الترخيص بسعر 6 ملايين و133 ألفا و545 جنيها، و جاء سعر الافراج الجمركي عنها بما يقارب 4 ملايين جنيه بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مصري .
وتأتي سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 بمحرك 12 سلندر5600 سي سي تيربو يولد 563 حصان وينطلق من 0 الي 100 كم خلال خمس ثواني فقط و هو رقم ممتاز للتسارع وتبلغ سرعتة القصوى 250 كم في الساعة.
تصميم سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 مبهر للغاية و بجنوط جديدة و طلاء مميز ومصدات أمامية وخلفية معاصرة مع فوانيس داكنة وفوانيس خلفية تشبة الي حد كبير فوانيس ميني كوبر و هو تصميم محبب لكثير من عشاق السيارات .
رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 سيارة ياسمين صبري الجديدة هي سيارة من فئة السيارات الكوبية الباب واحد و الكابورلية بسقف مكشوف و هي سيارة فارهه يسعي النجوم و المشاهير لأقتنائها اخرهم النجم محمد رمضان فهو ايضا يمتلك سيارة رولزرويس