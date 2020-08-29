AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:57 م
سيارة ياسمين صبري
سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 20
Advertisements
اشرف عطية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الافراج الجمركي وإخطار الترخيص لـ سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 . 


جاء سعرسيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 كما هو وارد في إخطار الترخيص بسعر 6 ملايين و133 ألفا و545 جنيها، و جاء سعر الافراج الجمركي عنها بما يقارب 4 ملايين جنيه بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه مصري . 

وتأتي سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 بمحرك 12 سلندر5600 سي سي تيربو يولد 563 حصان وينطلق من 0 الي 100 كم خلال خمس ثواني فقط و هو رقم ممتاز للتسارع وتبلغ سرعتة القصوى 250 كم في الساعة.

تصميم سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 مبهر للغاية و بجنوط جديدة و طلاء مميز ومصدات أمامية وخلفية معاصرة مع فوانيس داكنة وفوانيس خلفية تشبة الي حد كبير فوانيس ميني كوبر و هو تصميم محبب لكثير من عشاق السيارات . 

 رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 سيارة ياسمين صبري الجديدة هي سيارة من فئة السيارات الكوبية الباب واحد و الكابورلية بسقف مكشوف و هي سيارة فارهه يسعي النجوم و المشاهير لأقتنائها اخرهم النجم محمد رمضان فهو ايضا يمتلك سيارة رولزرويس 
سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور
سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور
سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور
سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور
سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور
سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رولز رويس تكشف عن سر في سياراتها

Rolls-Royce تطرح Wraith Kryptos برسالة مشفرة.. فيديو

حكاية سيارة أميتاب باتشان أهداها لعاشق السيارات

تشبه القصر .. تعرف على سيارات ياسمين صبري

رولز رويس تطرح 50 سيارة من rolls royce dawn كوبيه كابورليه.. صور

الكشف عن جيل جديد من رولز رويس جوست 2020.. صور

ترشيحاتنا

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

في 45 دقيقة.. تريزيجيه يسجل "هاتريك" لصالح أستون فيلا في شباك ويكمب وندرز

بفستان طويل.. منة عرفة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

محمود عزت.. مسئول أمني كبير يكشف لـ أحمد موسى معلومات خطيرة عن مرشد الظل

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

1x3 ماسك مذهل يزيل الجلد الميت والشيخوخة والأتربة

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

أنا يتقالي أقعد في البيت| أول رد من توفيق عبد الحميد على تويتة أشعلت السوشيال ميديا

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها