الأوقاف تتكفل بجميع مصروفات الطالبة آية طه حسين الدراسية لهذا العام

قررت وزارة الأوقاف التكفل بجميع مصروفات الطالبة آية طه حسين ابنة محافظة البحيرة الملتحقة للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، في كلية الطب جامعة الإسكندرية لهذا العام، من الموارد الذاتية للوزارة؛ وذلك إكراما لتفوقها واستجابة لطلبها تخفيض المصروفات الدراسية.
وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلا من، مدير أوقاف البحيرة - محل إقامة الطالبة-، ومدير أوقاف الإسكندرية- محل دراسة الطالبة-، بسرعة التواصل مع الطالبة "آية" فورا، صباح اليوم الثلاثاء؛ لعمل ما يلزم في هذا الشأن .
وكانت الطالبة آية طه حسين، طالبة الثانوية العامة التي تم ترشيحها لكلية الطب، قالت إنها كانت تعمل مع والدتها فى بيع الأحذية من أجل مساعدتها فى الإنفاق على الأسرة، بالإضافة إلى توفير نفقات التعليم لها؛ نظرا لمرض والدها منذ 20 عاما وعدم قدرته على العمل.