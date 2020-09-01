الأوقاف تتكفل بجميع مصروفات الطالبة آية طه حسين الدراسية لهذا العام

قررت وزارة الأوقاف التكفل بجميع مصروفات الطالبة آية طه حسين ابنة محافظة البحيرة الملتحقة للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، في كلية الطب جامعة الإسكندرية لهذا العام، من الموارد الذاتية للوزارة؛ وذلك إكراما لتفوقها واستجابة لطلبها تخفيض المصروفات الدراسية.





وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، كلا من ، مدير أوقاف البحيرة - محل إقامة الطالبة- ، ومدير أوقاف الإسكندرية- محل دراسة الطالبة- ، بسرعة التواصل مع الطالبة "آية" فورا ، صباح اليوم الثلاثاء؛ لعمل ما يلزم في هذا الشأن .



