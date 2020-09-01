بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 12 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

القوى العاملة: تعيين 256 شابا في الإسماعيلية.. تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات لـ 183 عاملًا مصريًا غادروا الأردن.. صرف مستحقات العاملين بشركة لتجارة التجزئة بعد انتهاء عقودهم