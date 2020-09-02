تعرف على فوائد ملء إطار السيارة بغاز النيتروجين

فى ظل أهمية إطارات السيارات وكونه العمود الفقرى الذى يستند عليه أجزاء السيارة، فيأتي إطار السيارة كعامل أساسى يجب الحفاظ عليه ومراعاته حتى يتجنب قائد السيارة مشاكل قد تحدث تأثير كبير على نفسه ثم السيارة التي يقودها.





ولذلك انتشرت في الفترة الأخيرة الأقاويل الخاصة بالمحافظة على ثبات ضغط الإطارات، حيث تصاعدت الآراء التي تقول أن أهمية استخدام غاز النيتروجين فى تعبئة الإطارات أمر مهم، وانتشرت شائعات ايضا فالبعض يقول إنه ينفجر وقد يحرق سيارتك و البعض الاخر يقول انه مجرد دعاية و لا فائدة منه وأن الهواء العادى يعتبر الحل المعتاد ولا يوجد إضافة للنيتروجين، فلنرى فى هذه السطور مميزات وعيوب النيتروجين والأكسجين "الهواء العادى".





تكمن المشكلة في الحفاظ على ضغط إطارات ثابت، لأن زيادة ضغط الإطار يؤدي إلى تآكل الإطار من الوسط، ونقص الضغط يؤدي الى تآكل الإطار من الأطراف، و كلاهما قد يؤدي لانفجار الإطار و يتسبب بحادث ، وذلك يتطلب المحافظة على ضغط الهواء.





إن ذرات الأكسجين "الهواء العادى" تتسرب عبر مسامات النايلون المصنوع منها الإطار مما يجعل الإطار يفقد حوالي ١٠٪ من الضغط كل شهر تقريبا، ولذلك عند تزويد الإطار بالهواء تدخل بعض الرطوبة مع الهواء العادى مما يسبب فى تغيير ضغط الإطار، لذلك ينصح بتفقد ضغط الإطارات كل اسبوعين.





إما غاز النيتروجين يعد أفضل من الهواء العادى، لأنه يحافظ على الضغط حيث لا تميل الإطارات المزودة بالنيتروجين لفقد ضغطها تلقائيا حيث تعمل لفترة أطول دون تغيير ضغطه، لأن درجة تمدد النيتروجين وانكماشه أقل من الهواء العادي لذلك يحافظ علي ضغط مثالي للإطارات، وأن وأن النيتروجين لن يسبب صدأ في العجلات المعدنية، عكس ما يفعله الهواء العادى.





من الافضل استخدام النيتروجين إذا كان متوفرا في منطقتك و اذا كنت تملك الإمكانيات المادية، وإذا كنت تسافر كثيرا لأن السفر الطويل يؤدي لارتفاع حرارة الإطارات والذى بدوره يغير ضغط الهواء، وإذا كنت تعيش في منطقة بها رطوبة هواء عالية حيث يفضل استخدام النيتروجين عن الأكسجين "الهواء العادى".