AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي أبو جريشة: ما حدث مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي «مرفوض»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
علي ابو جريشة
علي ابو جريشة
Advertisements
عمرو ابوبكر
انتقد علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق منع حسني عبد ربه نجم الفريق الأسبق من مشاهدة مباراة الدراويش ضد الاتحاد في الدوري من المدرجات بسبب خلافات مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي.

وقال علي أبو جريشة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "ما حدث مع حسني عبد ربه مرفوض وإذا كان حسني غير مرحب به في النادي الإسماعيلي الذي يعتبر بيته فمن يتم الترحيب به؟".

أضاف: "في أوروبا الأساطير والرموز تتم معاملتهم بشكل خاص وعلى سبيل المثال بيرلو في يوفنتوس وكذلك توتي في روما وفي مصر نهين الرموز".

وحول إمكانية دخوله في الانتخابات الخاصة بالنادي الإسماعيلي قال: "أنا مش حريف انتخابات عكس الإدارة الحالية، هم يعرفون جيدًا كيف يحصلون على الصوت لذلك لن أخوض الانتخابات وليس هناك مورد ثابت يصرف النادي الإسماعيلي منه، كان يجب الاستفادة من اللاعبين الذين تم بيعهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو جريشة: عبد ربه لم يقدم عُشر ما قدمته مع الإسماعيلي

حسني عبد ربه: مروان محسن رد على منتقديه بالطريقة المثالية

ميدو: اللي حصل مع حسني عبد ربه في الإسماعيلية عيب

حسني عبد ربه لرئيس الإسماعيلي: النادي مش عزبة

ميدو: حسني عبد ربه جزء من تاريخ الإسماعيلي.. وبعض الأندية تهين رموزها

نادر السيد يدافع عن حسني عبد ربه: لا يصح ما حدث معه

ترشيحاتنا

مصطفى خاطر يرقص في حفل زفاف شقيقته.. فيديو

لو هتاخد أوبر.. قرار غريب من الشركة بشأن عملائها

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

السيسي غالي بمصر عالي.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل أحب بلده بصدق فأحبه شعبه

"آثار أسوان والنوبة": فتاوى بعض رجال الدين السبب وراء موت الشباب خلال البحث عن الآثار

فيلم Tenet يتخطى 50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع

AdvertisementS

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

علي أبو جريشة: ما حدث مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي «مرفوض»

الأهلي يلجأ لـ فتح سقف التعاقدات الجديدة لمواجهة تكتل الأندية الخاصة

الزمالك يكشف أزمات عديدة يتعرض لها اتحاد الكرة بسبب استكمال الدوري.. فيديو

محسن صلاح: لن نقبل استبعاد المقاولون من المشاركة الأفريقية .. وطاهر محمد طاهر في الأهلي

كلامك مش صح ومثير للجدل .. خلاف حاد بين مجدي عبد الغني وميدو بسبب مؤمن زكريا

على مسئولية ميدو .. الزمالك سيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

في الجيم.. ظهور مميز لنجم الأهلي وليد أزارو

العودة.. أول تعليق من حسين الشحات بعد مشاركته في مران الأهلي اليوم.. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. المصري البورسعيدي يعلن إصابة نجم الفريق وغيابه 45 يوما

عدنان حلبية: رفع القيد عن اللاعبين .. وحديث إبراهيم حسن لا يليق بالنادي المصري

المقاولون يكشف موقفه من قرار CAF حول الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار البطة والبومة والكريستالة والشارك أشهر سيارات ميتسوبيشي

شاهد.. بي إم دبليو ام 5 كومبيتيشن موديل 2021 .. فيديو وصور

يطرد السموم و يقوي المناعة .. فوائد شرب الماء بالليمون