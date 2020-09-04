شراكة جديدة بين هوندا وجنرال موتورز لتأسيس تحالف جديد

من المعروف أن جنرال موتورز وهوندا لديهما تاريخ طويل يمتد لعقود من المشاريع المشتركة، وقامت الشركتان بتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تأسيس تحالف جديد مركز على أمريكا الشمالية.







والهدف من التحالف هو التعاون بين أم جي وهوندا في الكثير من المجالات الهامة مثل مشاركة المنصات والمحركات، ومن المفترض أن تبدأ مفاوضات التحالف "فورا" مع تفعيل الشراكة في بداية العام القادم





كما تأمل الشركتان للاستفادة من خبراتهم المشتركة وتوفير نفقات تطوير المنصات والمحركات الهجينة والكهربائية بالإضافة إلى تقنيات التواصل الحديثة والتعجيل بنتائجهم.





يذكر أن أكدت شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز ، أنها بدأت في إضافة خصائص المساعد الشخصي الرقمي الذي يعمل بالأمر الصوتي "اليكسا" من شركة امازون إلى سياراتها.



