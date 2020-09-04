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سيارات

شراكة جديدة بين هوندا وجنرال موتورز لتأسيس تحالف جديد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:01 م
جنرال موتورز
جنرال موتورز
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أماني نوار
من المعروف أن جنرال موتورز وهوندا لديهما تاريخ طويل يمتد لعقود من المشاريع المشتركة، وقامت الشركتان بتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تأسيس تحالف جديد مركز على أمريكا الشمالية.

والهدف من التحالف هو التعاون بين  أم جي وهوندا في الكثير من المجالات الهامة مثل مشاركة المنصات والمحركات، ومن المفترض أن تبدأ مفاوضات التحالف "فورا" مع تفعيل الشراكة في بداية العام القادم

كما تأمل الشركتان للاستفادة من خبراتهم المشتركة وتوفير نفقات تطوير المنصات والمحركات الهجينة والكهربائية بالإضافة إلى تقنيات التواصل الحديثة والتعجيل بنتائجهم.

يذكر أن أكدت شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، أنها بدأت في إضافة خصائص المساعد الشخصي الرقمي الذي يعمل بالأمر الصوتي "اليكسا" من شركة امازون إلى سياراتها.

كما تتيح هذه التكنولوجيا الكثير من الخصائص مقارنة بتطبيقي آبل كار بلاي من شركة آبل وأندرويد أوتو من جوجل وذلك بفضل خاصية التعرف الصوتي في أليكسا وقدرته على تشغيل العديد من التطبيقات بالأوامر الصوتية بما يسهل التعامل معه بالإضافة إلى التطبيقات المتاحة مع اليكسا خدمات البث المباشر للمواد الترفيهة مثل سيريوس إكس إم.
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