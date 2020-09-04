خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح"

قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن خطبة الجمعة القادمة يوم ١١ سبتمبر ستكون بعنوان : تقدير المصلحة وتنظيم المباح ، لبيان ما لا غنى عنه من النظم لتحقيق مصالح البلاد والعباد.





وأوضح الوزير أن الخطبة ستكون في حدود عشر دقائق وبذات الضوابط الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي ، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .



