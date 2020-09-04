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ديني

خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:25 م
خطبة الجمعة القادمة
خطبة الجمعة القادمة بعنوان تقدير المصلحة وتنظيم المباح
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عبد الرحمن محمد
قال د. محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف إن خطبة الجمعة القادمة يوم ١١ سبتمبر ستكون بعنوان : تقدير المصلحة وتنظيم المباح ، لبيان ما لا غنى عنه من النظم لتحقيق مصالح البلاد والعباد.

وأوضح الوزير  أن الخطبة ستكون في حدود عشر دقائق وبذات الضوابط الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي ، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

على الجانب الآخر استقبلت محافظات الشرقية والغربية والبحيرة والفيوم، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف، اليوم الجمعة، بواقع  4 أطنان لكل من محافظات (الشرقية – الغربية - الفيوم)، و (3) أطنان لـ (البحيرة). وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع الخامس على التوالي .

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

 وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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