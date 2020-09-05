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دراسة: علاج الروماتويد مبكرا يحمي من مرض خطير

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:00 م
دراسة: علاج الروماتويد
دراسة: علاج الروماتويد مبكرا يحمي من مرض خطير
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اسماء محمد
أظهرت دراسة جديدة أن علاج العلامات الأولية لـ التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) يمكن أن يحسن المراحل المبكرة من أمراض القلب ويحمي من الإصابة بها. 

ووفقا لموقع " newsgram" من المعروف أن الإصابة بـ التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) تضاعف على الأقل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) بسبب ارتباطات تصلب الشرايين (تراكم الترسبات داخل الشرايين) وفشل القلب والسكتات الدماغية، ونُشرت الدراسة في مجلة Annals of the Rheumatic Diseases العلمية.

 قال مؤلف الدراسة ستيفن بلين من جامعة Leeds في المملكة المتحدة: أن هذه الدراسة ربطت بين علاج التهاب المفاصل الروماتويدي بتحسينات في تصلب الأوعية الدموية - وهو مؤشر على الأمراض القلبية الوعائية.  

بالنسبة للدراسة تم إجراء فحوصات القلب بالرنين المغناطيسي على 82 مريضًا ليس لديهم مشاكل قلبية معروفة. يسلط البحث الضوء على أهمية البدء في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي مبكرًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكشفت الفحوصات أن تصلب الأوعية الدموية في الشريان الأورطي (الشريان الرئيسي) قد تحسن خلال علاج التهاب المفاصل الروماتويدي. "أدى علاج التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تحسين تصلب الأوعية الدموية ، بغض النظر عن كيفية استجابة المريض لأدوية التهاب المفاصل الروماتويدي وهذه التحسينات في تصلب الأوعية الدموية بشكل مستقل عن الاستجابة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي كانت غير متوقعة ،"

قالت الباحثة في الدراسة مايا بوخ: "إن تحديد المرضى في المراحل الأولى من التهاب المفاصل الروماتويدي الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أمر مهم لتحديد استراتيجية الإدارة"، مشيرة إلى أن "فوائد علاج التهاب المفاصل الروماتويدي على الأمراض القلبية الوعائية تتجاوز القمع التقليدي للالتهاب". 
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