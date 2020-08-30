حقائق سريعة لم تكتشف من قبل عن التهاب المفاصل

يتعرض الكثير من الأشخاص على حد سواء كبار وصغار لمشكلة المفاصل ويجهلا بعض المعلومات الصحيحة عنها.

ففى إطار هذا السياق كشف موقع هيلث عن حقائق سريعة عن التهاب المفاصل تتمثل فيما يلي.

يشير التهاب المفاصل إلى حوالي 200 مرض وحالة روماتيزمية تؤثر على المفاصل ، بما في ذلك الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض ويضعف قدرة الشخص على أداء المهام اليومية.

النشاط البدني له تأثير إيجابي على التهاب المفاصل ويمكن أن يحسن الألم والوظيفة والصحة العقلية .

تشمل العوامل في تطور التهاب المفاصل الإصابة ، والتمثيل الغذائي غير الطبيعي ، والتركيب الجيني ، والالتهابات ، وخلل الجهاز المناعي.

يهدف العلاج إلى السيطرة على الألم وتقليل تلف المفاصل وتحسين نوعية الحياة أو الحفاظ عليها. يتضمن الأدوية والعلاجات الفيزيائية وتثقيف المريض ودعمه