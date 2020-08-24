مخاطر وأضرار الكورتيزون.. أخطرها التهاب المفاصل

بالرغم من أضرار الكورتيزون ، إلا أنها حقن تساعد على تخفيف الألم، والالتهابات في منطقة معينة من الجسم، وينتشر استخدام حقن الكورتيزون في المفاصل، مثل الكاحل أو الكوع أو الورك أو الركبة أو الكتف أو العمود الفقري أو المعصم، حتى المفاصل الصغيرة في يديك أو قدميك قد تستفيد من حقن الكورتيزون، وفيما يلي سنذكر أضرار الكورتيزون بشكل عام.
اقرأ أيضا | هل ينجح الكورتيزون في علاج فيروس كورونا ؟
تحتوي حقن الكورتيزون عادة على دواء كورتيكوستيرويد ومخدر موضعي، في كثير من الأحيان، ويمكن ان تتسبب الجرعات الزائدة في حدوث أضرار ، وعادة ما يُحدد الطبيب عدد الحقن التي يمكن تلقيها خلال عام، نظرًا للآثار الجانبية المحتملة لهذه الحقن.
تزداد أضرار الكورتيزون وآثاره الجانبية المحتمَلة مع الجرعات الكبيرة والاستخدام المتكرِّر، يُمكن أن تشمل الآثار الجانبية ما يلي:
1- تَلَف الغضاريف
2- تلف العظام القريبة
4- تلف الأعصاب
5- احمرار الوجه المُؤقت
6- نوبات مُؤقَّتة من الشعور بالألم والتهابات في المفصل
7- زيادة مُؤقتة في سكر الدم
8- ضعف الأوتار أو تمزقها
9- تَرَقق العظام القريبة (هشاشة العظام)
10- تَرَقُّق الجلد والأنسجة الرِّخْوة حول مكان الحقن
11- تبييض و تفتيح لون الجلد حول مكان الحقن