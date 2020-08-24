مخاطر وأضرار الكورتيزون.. أخطرها التهاب المفاصل

بالرغم من أضرار الكورتيزون ، إلا أنها حقن تساعد على تخفيف الألم، والالتهابات في منطقة معينة من الجسم،

وينتشر

في المفاصل، مثل الكاحل أو الكوع أو الورك أو الركبة أو الكتف أو العمود الفقري أو المعصم، حتى المفاصل الصغيرة في يديك أو قدميك قد تستفيد من حقن الكورتيزون، وفيما يلي سنذكر أضرار الكورتيزون بشكل عام.