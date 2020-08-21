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مرأة

بدون أدوية.. علاج هشاشة العظام في 3 خطوات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:02 م
نهى هجرس
الكثير من الأشخاص يعانون من هشاشة العظام، والتي تحدث نتيجة للعديد من الأسباب، وأهمها السمنة، مما يؤدي إلى تأكل المفاصل والغضروف.

وفقا لموقع "boldsky" إليكم ابرز طرق علاج هشاشة العظام

تغييرات نمط الحياة : 
إذا كتن تعاني من زيادة الوزن، فحاول إنقاص الوزن عن طريق القيام بمزيد من النشاط البدني وتناول نظام غذائي صحي، والتمرين المنتظم يبقيك نشيطًا ومتحركًا ويقوي العضلات، وبالتالي يقوي المفاصل ويمكن أن يحسن الأعراض.


مسكنات الآلام : 
تساعد المسكنات في تخفيف الألم والتصلب على المدى القصير، فهي لا تؤثر على التهاب المفاصل نفسه ولن تصلح الأضرار التي لحقت بمفصلك، كما يمكن وضع الكريمات التى تساعد على تقليل الآلام مباشرة على المفاصل المؤلمة 

المكملات الغذائية : 
الجلوكوزامين وشوندروتن من المكملات الغذائية، ووجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الجلوكوزامين يمكنه تأخير تكسير الغضروف التالف وإصلاحه، ومع ذلك ، لا توجد أدلة كافية لدعم استخدام الجلوكوزامين في البشر ، ويمكن للمرء أن يتوقع فقط انخفاض خفيف إلى متوسط ​​في الألم.
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