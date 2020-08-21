أضرار غير متوقعة لـ زيادة الوزن على عظام الجسم.. تعرف عليها

من المعترف به الآن أن زيادة الوزن أو السمنة هي سبب خطير لاعتلال الصحة والعجز، وهناك ارتباط إيجابي معنوي بين اضطرابات العظام ومستوى السمنة المسببة للألم والتشوه وصعوبة المشي، كما يزيد تراكم الوزن الزائد من الضغط على المفاصل، وخاصة الفخذين والركبتين والكاحلين.





وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اضرار زيادة الوزن على هشاشة العظام





هشاشة العظام في الركبة :





هو التهاب المفاصل الأكثر شيوعًا، يمارس الفرد ضغطًا بمقدار 3 إلى 6 أضعاف ضغط وزن الجسم على مفصل الركبة الحامل للوزن ، مما يعني أنه في حالة السمنة مع زيادة وزن الجسم، يتم ممارسة قوى أكبر، مما يؤدي إلى زيادة خطر تلف الغضروف.





وهناك أنسجة دهنية زائدة تنتج هرمونات وعوامل أخرى تؤثر على استقلاب غضروف المفصل وتسبب التهاب المفاصل مما يؤدي إلى أمراض المفاصل.





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هشاشة العظام في الفخذ :





القوة التي تمارس عبر الأرجل هي ثلاثة أضعاف وزن الجسم، مما ينتج التهاب مفصل الفخذ عن عوامل مثل إصابة المفاصل، تقدم العمر وزيادة الوزن.





هشاشة العظام في اليد:





إن الملاحظة التي تشير إلى أن الشخص البدين لديه مخاطر أعلى للإصابة بهشاشة العظام أدت إلى فرضية أن التأثير الأيضي الناتج عن الأنسجة الدهنية هو العامل الأساسي للإصابة بهشاشة العظام في اليد.