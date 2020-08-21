AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أضرار غير متوقعة لـ زيادة الوزن على عظام الجسم.. تعرف عليها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:02 م
أضرار غير متوقعة
أضرار غير متوقعة لـ زيادة الوزن على عظام الجسم
Advertisements
نهى هجرس
من المعترف به الآن أن زيادة الوزن أو السمنة هي سبب خطير لاعتلال الصحة والعجز، وهناك ارتباط إيجابي معنوي بين اضطرابات العظام ومستوى السمنة المسببة للألم والتشوه وصعوبة المشي، كما يزيد تراكم الوزن الزائد من الضغط على المفاصل، وخاصة الفخذين والركبتين والكاحلين.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اضرار زيادة الوزن على هشاشة العظام

هشاشة العظام في الركبة : 

هو التهاب المفاصل الأكثر شيوعًا، يمارس الفرد ضغطًا بمقدار 3 إلى 6 أضعاف ضغط وزن الجسم على مفصل الركبة الحامل للوزن ، مما يعني أنه في حالة السمنة مع زيادة وزن الجسم، يتم ممارسة قوى أكبر، مما يؤدي إلى زيادة خطر تلف الغضروف.

وهناك أنسجة دهنية زائدة تنتج هرمونات وعوامل أخرى تؤثر على استقلاب غضروف المفصل وتسبب التهاب المفاصل مما يؤدي إلى أمراض المفاصل.

اقرأ أيضا:

هشاشة العظام في الفخذ : 

القوة التي تمارس عبر الأرجل هي ثلاثة أضعاف وزن الجسم، مما ينتج التهاب مفصل الفخذ عن عوامل مثل إصابة المفاصل، تقدم العمر وزيادة الوزن. 

هشاشة العظام في اليد: 

إن الملاحظة التي تشير إلى أن الشخص البدين لديه مخاطر أعلى للإصابة بهشاشة العظام أدت إلى فرضية أن التأثير الأيضي الناتج عن الأنسجة الدهنية هو العامل الأساسي للإصابة بهشاشة العظام في اليد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشاشة العظام وعرق النسا.. 5 أسباب وراء ألم الظهر المفاجئ

شبح أمراض العظام.. عادات تسبب خشونة الركبة..علاقة فيتامين د بالعظام.. أخطاء تصيبك بهشاشة العظام.. ومشروب سحري لعلاج آلام المفاصل

تعرفى كيف تحمى نفسك من الإصابة بالتهاب المفاصل

الجنس والجينات.. أعراض وأسباب غير متوقعة للإصابة بالتهاب المفاصل

علاج هشاشة العظام بدون أدوية

تجنبها.. 6 مخاطر صحية تسببها هشاشة العظام

ترشيحاتنا

بعد قضية إنكار نسب أولاد هالة صدقي.. التفاصيل الكاملة لخلافات النجوم الزوجية

مفاجأة.. هدرسفيلد يعلن قرب رحيل رمضان صبحي عن النادي

تقودها خمسينية.. القبض على شبكة دعارة ببني مزار في المنيا

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

ريهام أيمن تبرز جمالها بملابس صيفية بصحبة زوجها شريف رمزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار غير متوقعة لـ زيادة الوزن على عظام الجسم.. تعرف عليها

النساء أكثر المصابين.. 3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب

على أنقاض كنيسة.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم.. 120 ألف مُصل وموقف يتسع لـ4000 سيارة.. صور