احرص على تجنبه.. تعرف على أعراض وأسباب هشاشة العظام.. وأهم المخاطر الصحية

نتيجة تأثيره على صحة الجسم بشكل كبير، فإذا تم تشخيص إصابتك بهشاشة العظام بعد كسر منخفض التأثير، فسيلزم علاج الكسر أولًا، ومن ثم علاج هشاشة العظام بالطرق الطبيعية أو بالأدوية.

أسباب هشاشة العظام

غالبًا ما يتطور ألم الظهر بدون سبب يمكن لطبيبك التعرف عليه، أكثر أسباب ألم الظهر شيوعًا هي الإجهاد وضعف الجسم، وإليك الأسباب الأكثر شيوعا لألم الظهر يقدمها موقع "برايت سايد".





حمل أشياء بطريقة غير سليمة

تعد أبرز أسباب آلام الظهر إجهاد العضلات أو رفع شيء ما بشكل غير سليم يمكن أن يجهد ظهرك ، مما يؤدي إلى ألم الظهر.





هشاشة العظام





يمكن أن تؤثر هذه الحالة على أي مفصل في الجسم ، بما في ذلك المفاصل الصغيرة للعمود الفقري وتتسبب في أن تصبح العظام مسامية وهشة .





التهاب المفاصل





يمكن أن يسبب هشاشة العظام مشاكل في مفاصل الوركين وأسفل الظهر يتطور هذا النوع من التهاب المفاصل نتيجة لتأكل الغضروف ، مما يسبب ألمًا خفيفًا أو مؤلمًا يصبح أسوأ مع الحركة .





عرق النسا





هو الضغط على العصب الوركي ، الذي يحدث بسبب الأصابة في الحوض أو الأرداف أو الفخذ





مشاكل في الكلى



