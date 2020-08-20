احرص على تجنبه.. تعرف على أعراض وأسباب هشاشة العظام.. وأهم المخاطر الصحية

يجب علاج هشاشة العظام نتيجة تأثيره على صحة الجسم بشكل كبير، فإذا تم تشخيص إصابتك بهشاشة العظام بعد كسر منخفض التأثير، فسيلزم علاج الكسر أولًا، ومن ثم علاج هشاشة العظام بالطرق الطبيعية أو بالأدوية.
أسباب هشاشة العظام
غالبًا ما يتطور ألم الظهر بدون سبب يمكن لطبيبك التعرف عليه، أكثر أسباب ألم الظهر شيوعًا هي الإجهاد وضعف الجسم، وإليك الأسباب الأكثر شيوعا لألم الظهر يقدمها موقع "برايت سايد".
حمل أشياء بطريقة غير سليمة
تعد أبرز أسباب آلام الظهر إجهاد العضلات أو رفع شيء ما بشكل غير سليم يمكن أن يجهد ظهرك ، مما يؤدي إلى ألم الظهر.
هشاشة العظام
يمكن أن تؤثر هذه الحالة على أي مفصل في الجسم ، بما في ذلك المفاصل الصغيرة للعمود الفقري وتتسبب في أن تصبح العظام مسامية وهشة.
التهاب المفاصل
يمكن أن يسبب هشاشة العظام مشاكل في مفاصل الوركين وأسفل الظهر يتطور هذا النوع من التهاب المفاصل نتيجة لتأكل الغضروف ، مما يسبب ألمًا خفيفًا أو مؤلمًا يصبح أسوأ مع الحركة .
عرق النسا
هو الضغط على العصب الوركي ، الذي يحدث بسبب الأصابة في الحوض أو الأرداف أو الفخذ
مشاكل في الكلى
يمكن أن تسبب حصوات الكلى أو عدوى الكلى آلام الظهر
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أعراض هشاشة العظام
تعتبر هشاشة العظام من أكثر المشاكل الشائعة وخاصة بين كبار السن، وهي تعني العظام المنخورة حيث تضعف العظام وتصبح هشة ، ويصبح المصاب غير قادر على أي عمل مهما كان بسيطا، ولا يتحمل الضغط على قدميه أو الانحناء أو حمل الأشياء الثقيلة.
وبحسب موقع "هيلث لاين"، إليك أبرز أعراض هشاشة العظام التي يمكنك ملاحظتها في البداية حتى تستشر طبيبك وتبدأ في العلاج المبكر.
1- الشعور بآلام مستمرة في الظهر والمفاصل والركبة
2-التعرض للكسور بشكل متكرر وسهل نتيجة ضعف العظام
3-نقص في الطول
4-وجود انحناء في العمود الفقري
5- عدم القدرة على حمل الاشياء الثقيلة
6- صعوبة المشي والحركة ، في حالات هشاشة عظام الركبة
7-فقدان الوزن مع مرور الوقت .
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علاج هشاشة العظام
يعد مرض هشاشة العظام من الأمراض التى يمكن أن تتطور بشكل سريع دون الشعور به، وخاصة عند كبار السن غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، ولا توجد أعراض واضحة له بشكل دقيق.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من هشاشة العظام.
- الوخز بالإبر
يستخدم العلاج بالوخز بالإبر في الطب الصيني التقليدي، حيث يتم إدخال إبر رفيعة في نقاط محددة في الجسم، وأظهرت الدراسات أن الوخز بالإبر يمكن أن يكون علاجًا علاجيًا فعالًا عن طريق زيادة كثافة المعادن في العظام .
- الفواكه والخضراوات
يمكن أن يساعد تضمين الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك والبروتين في منع هشاشة العظام، كما أظهرت الدراسات البحثية أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضروات قد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام .
- النوم
النوم الجيد أمر ضروري في إدارة هشاشة العظام، كما أظهرت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تمنع عملية ترميم العظام وقوة عظامك ومرونتها وكثافتها ، وهذا يمكن أن يزيد من خطر كسر العظام، ولذلك تأكد من أنك تنام 7-8 ساعات في الليل.
مخاطر هشاشة العظام
يمكن قياس كثافة عظامك بواسطة آلة تستخدم مستويات منخفضة من الأشعة السينية لتحديد نسبة المعادن في عظامك أثناء هذا الاختبار غير المؤلم ، تستلقي على طاولة مبطنة بينما يمر ماسح ضوئي فوق جسمك وفي معظم الحالات ، ويتم فحص عدد قليل فقط من العظام - عادةً في الورك والعمود الفقري.
قد تساعد هذه الاقتراحات في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام أو كسر العظام:
لا تدخن : يزيد التدخين من معدلات فقدان العظام وفرصة الكسر.
تجنب الإفراط في تناول الكحوليات : قد يؤدي تناول أكثر من مشروبين كحوليين يوميًا إلى تقليل تكوين العظام ويمكن أن يؤدي التعرض لتأثير الكحول أيضًا إلى زيادة خطر السقوط.
منع السقوط : ارتدِ أحذية بكعب منخفض بنعل غير منزلق وافحص منزلك بحثًا عن أسلاك كهربائية وسجاد المنطقة والأسطح الزلقة التي قد تسبب لك السقوط، واجعل الغرف مضاءة بشكل مشرق ، وقم بتثبيت قضبان إمساك داخل وخارج باب الدش ، وتأكد من أنه يمكنك الدخول إلى سريرك والنهوض منه بسهولة.
أنواع هشاشة العظام
هناك نوعان من هشاشة العظام: ثانوي ومجهول السبب، يشير مرض هشاشة العظام الثانوي إلى هشاشة العظام التي تتطور نتيجة لحالة أخرى هذا هو أكثر أنواع هشاشة العظام شيوعًا عند الأطفال وتشمل بعض الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى هشاشة العظام ما يلي:
فقدان الشهية العصبي
متلازمة كوشينغ
تليف كيسي
داء السكري
بيلة هوموسيستينية ، اضطراب التمثيل الغذائي الوراثي
بفرط نشاط جارات الدرق
فرط نشاط الغدة الدرقية
التهاب المفاصل عند الأطفال
مرض كلوي
سرطان الدم
متلازمة سوء الامتصاص