كيف تؤثر هشاشة العظام على الغضاريف؟

الغضروف مادة مطاطية قوية ومرنة ولينة من العظام وظيفتها حماية نهايات العظام داخل المفصل والسماح لها بالتحرك بسهولة ضد بعضها البعض.
ووفقا لموقع healthline ، عندما ينكسر الغضروف نتيجة هشاشة العظام تصبح هذه الأسطح العظمية محفورة وخشنة ويمكن أن يسبب هذا ألمًا في المفصل وتهيجًا في الأنسجة المحيطة.
ولا يستطيع الغضروف المتضرر إصلاح نفسه وذلك لأن الغضروف لا يحتوي على أي أوعية دموية وعندما يزول الغضروف تمامًا يختفي المخزن المؤقت الذي يوفره ، مما يسمح بالاتصال بالعظام.
مع استمرار التآكل في المفصل قد يحدث أيضًا ضعف العضلات ، وحفز العظام ، وتشوه المفاصل نتيجة هشاشة العظام وتأثر الغضروف مما يجعل من الصعب على العلاج تأدية فعاليته.
ووفقا لموقع healthline ، عندما ينكسر الغضروف نتيجة هشاشة العظام تصبح هذه الأسطح العظمية محفورة وخشنة ويمكن أن يسبب هذا ألمًا في المفصل وتهيجًا في الأنسجة المحيطة.
ولا يستطيع الغضروف المتضرر إصلاح نفسه وذلك لأن الغضروف لا يحتوي على أي أوعية دموية وعندما يزول الغضروف تمامًا يختفي المخزن المؤقت الذي يوفره ، مما يسمح بالاتصال بالعظام.
مع استمرار التآكل في المفصل قد يحدث أيضًا ضعف العضلات ، وحفز العظام ، وتشوه المفاصل نتيجة هشاشة العظام وتأثر الغضروف مما يجعل من الصعب على العلاج تأدية فعاليته.