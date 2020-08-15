علاج هشاشة العظام بدون أدوية

يجب علاج هشاشة العظام نتيجة تأثيره على صحة الجسم بشكل كبير فإذا تم تشخيص إصابتك بهشاشة العظام بعد كسر منخفض التأثير ، فسيلزم علاج الكسر اولا ومن ثم علاج هشاشة العظام بالطرق الطبيعية أو بالادوية.
ويمكن قياس كثافة عظامك بواسطة آلة تستخدم مستويات منخفضة من الأشعة السينية لتحديد نسبة المعادن في عظامك أثناء هذا الاختبار غير المؤلم ، تستلقي على طاولة مبطنة بينما يمر ماسح ضوئي فوق جسمك وفي معظم الحالات ، يتم فحص عدد قليل فقط من العظام عادةً في الورك والعمود الفقري.
قد تساعد هذه الاقتراحات في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام أو كسر العظام وعلاج هشاشة العظام :
لا تدخن : يزيد التدخين من معدلات فقدان العظام وفرصة الكسر.
تجنب الإفراط في تناول الكحوليات : قد يؤدي تناول أكثر من مشروبين كحوليين يوميًا إلى تقليل تكوين العظام ويمكن أن يؤدي التعرض لتأثير الكحول أيضًا إلى زيادة خطر السقوط.
منع السقوط : ارتدِ أحذية بكعب منخفض بنعل غير منزلق وافحص منزلك بحثًا عن أسلاك كهربائية وسجاد المنطقة والأسطح الزلقة التي قد تسبب لك السقوط، واجعل الغرف مضاءة بشكل مشرق ، وقم بتثبيت قضبان إمساك داخل وخارج باب الدش ، وتأكد من أنه يمكنك الدخول إلى سريرك والنهوض منه بسهولة.
أنواع هشاشة العظام
هناك نوعان من هشاشة العظام: ثانوي ومجهول السبب، يشير مرض هشاشة العظام الثانوي إلى هشاشة العظام التي تتطور نتيجة لحالة أخرى هذا هو أكثر أنواع هشاشة العظام شيوعًا عند الأطفال وتشمل بعض الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى هشاشة العظام ما يلي:
فقدان الشهية العصبي
متلازمة كوشينغ
تليف كيسي
داء السكري
بيلة هوموسيستينية ، اضطراب التمثيل الغذائي الوراثي
بفرط نشاط جارات الدرق
فرط نشاط الغدة الدرقية
التهاب المفاصل عند الأطفال
مرض كلوي
سرطان الدم
متلازمة سوء الامتصاص
أعراض هشاشة العظام
عادة لا تظهر أعراض هشاشة العظام في المراحل المبكرة من هشاشة العظام ولكن بمجرد ضعف العظام نتيجة الإصابة بهشاشة العظام، قد تظهر عليك أعراض وعلامات وهي:
ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها
قصر القامة بمرور الوقت
انحناء الوقفة
سهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع
روشتة لعلاج هشاشة العظام
التغذية الجيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ضرورية للحفاظ على صحة عظامكَ طوال حياتكَ وسنقدم لكم روشتة لعلاج العظام :
البروتين
يُعَدُّ البروتين عنصر أساسي لبناء العظام وتوجد أدلة متضاربة بخصوص تأثير تناوُل البروتين على كثافة العظام، فيحصل أغلب الأشخاص على كمية وافرة من البروتين في نظامهم الغذائي، ولكن البعض لا يفعل.
ويُمكن أن يحصل النباتيون على القدر الكافي من البروتين في نظامهم الغذائي في حال اهتمامهم بالبحث عن المصادر المناسبة، مثل فول الصويا، والمكسرات، والبقوليات، والبذور، والبيض، والحليب ومشتقاته للنباتيين.
قد يأكل البالغون الأكبر سنًّا كمية أقل من البروتين للعديد من الأسباب فإذا كنتَ تعتقد أنكَ لا تحصل على القدر الكافي من البروتين، اسأل الطبيب عن خيار تناوُل المكملات.
وزن الجسم
ونقص الوزن يَزيد من فرصة فقدان العظام والكسور من المعروف الآن أن زيادة الوزن تزيد من خطر حدوث كسور في ذراعك ومعصمك وعلى هذا النحو، فإن الحفاظ على وزن مناسب للجسم يفيد العظام كما هو الحال بالنسبة للصحة بشكل عام.
علاج هشاشة العظام لكبار السن
الكالسيوم
يحتاج الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا إلى 1000 ميليغرام من الكالسيوم يوميًّا. وتزداد هذه الكمية اليومية إلى 1200 ميليغرام عند بلوغ المرأة 50 عامًا والرجال 70 عامًا.
وتتضمن المصادر الغذائية الغنية بالكالسيوم ما يلي:
مشتقات الحليب القليلة الدسم
الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن
السلمون المعلَّب مع العظام والسردين
منتجات الصويا مثل التوفو
حبوب الإفطار وعصير البرتقال المضاف إليهما كالسيوم
إذا واجهتَ صعوبة في الحصول على كمية كافية من الكالسيوم من نظامك الغذائي، ففكِّرْ في تناوُل مكملات الكالسيوم ومع ذلك،.
فيتامين D
يحسن فيتامين D قدرة جسمك على امتصاص الكالسيوم، ويحسن صحة العظام بطرق أخرى ويمكن للناس الحصول على بعض فيتامين D من أشعة الشمس، ولكن قد لا يكون هذا مصدرًا جيدًا إذا كنت تعيش في منطقة عالية الارتفاع، أو تُلازِم المنزل، أو تستخدم مستحضرًا واقيًا من الشمس بانتظام، أو تتجنب أشعة الشمس بسبب خطر الإصابة بسرطان الجلد.
للحصول على ما يكفي من فيتامين D للحفاظ على صحة العظام، فمن المستحسن أن يحصل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و70 عامًا على 600 وحدة دولية (IU)، وأن يحصلوا على 800 وحدة دولية في اليوم بعد سن 70 من خلال الغذاء أو المكملات الغذائية.
قد يحتاج الأشخاص الذين ليس لديهم مصادر أخرى لفيتامين D، وخاصةً محدودي التعرض لأشعة الشمس، إلى مكمل غذائي وتحتوي معظم المكملات الغذائية المتعددة الفيتامينات على كمية تتراوح ما بين 600 و800 وحدة دولية من فيتامين D ويمكن أن يحصل معظم الأشخاص إلى ما يصل إلى 4000 وحدة دولية من فيتامين D يوميًّا بشكل آمن.
علاج هشاشة العظام بالفواكه
يمكن أن يؤثر الطعام الذي تتناوله على عظامك وسيساعدك التعرف على الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والعناصر الغذائية الأخرى المهمة لصحة عظامك وصحتك العامة على اتخاذ خيارات غذائية صحية كل يوم.
ويمكنك علاج هشاشة العظام بالفواكه فإذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الكثير من منتجات الألبان والأسماك والفواكه والخضروات فيجب أن تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية التي تحتاجها كل في اليوم ، ولكن إذا كنت لا تحصل على الكمية الموصى بها من الطعام وحده ، فقد تحتاج إلى استكمال نظامك الغذائي عن طريق تناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية، ويمكن علاج هشاشة العظام بالفواكه مثل البلح والكمثرى والبرقوق والفواكه المجففه.
علاج هشاشة العظام بالاعشاب
درس علماء الطب في الصين العديد من الأعشاب الطبية ووجدوا أن لها تأثيرات مضادة لهشاشة العظام في المختبر وتم إجراء بعض التجارب السريرية الفريدة التي ركزت على الأعشاب الصينية في علاج هشاشة العظام.
وافترضنا أن التجارب المؤهلة ستوفر دليلًا على تأثير الأعشاب الصينية على كثافة المعادن في العظام (BMD) والفوائد العلاجية للعلاج بالطب الصيني في المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام.
ويمكن قياس كثافة عظامك بواسطة آلة تستخدم مستويات منخفضة من الأشعة السينية لتحديد نسبة المعادن في عظامك أثناء هذا الاختبار غير المؤلم ، تستلقي على طاولة مبطنة بينما يمر ماسح ضوئي فوق جسمك وفي معظم الحالات ، يتم فحص عدد قليل فقط من العظام عادةً في الورك والعمود الفقري.
قد تساعد هذه الاقتراحات في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام أو كسر العظام وعلاج هشاشة العظام :
لا تدخن : يزيد التدخين من معدلات فقدان العظام وفرصة الكسر.
تجنب الإفراط في تناول الكحوليات : قد يؤدي تناول أكثر من مشروبين كحوليين يوميًا إلى تقليل تكوين العظام ويمكن أن يؤدي التعرض لتأثير الكحول أيضًا إلى زيادة خطر السقوط.
منع السقوط : ارتدِ أحذية بكعب منخفض بنعل غير منزلق وافحص منزلك بحثًا عن أسلاك كهربائية وسجاد المنطقة والأسطح الزلقة التي قد تسبب لك السقوط، واجعل الغرف مضاءة بشكل مشرق ، وقم بتثبيت قضبان إمساك داخل وخارج باب الدش ، وتأكد من أنه يمكنك الدخول إلى سريرك والنهوض منه بسهولة.
أنواع هشاشة العظام
هناك نوعان من هشاشة العظام: ثانوي ومجهول السبب، يشير مرض هشاشة العظام الثانوي إلى هشاشة العظام التي تتطور نتيجة لحالة أخرى هذا هو أكثر أنواع هشاشة العظام شيوعًا عند الأطفال وتشمل بعض الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى هشاشة العظام ما يلي:
فقدان الشهية العصبي
متلازمة كوشينغ
تليف كيسي
داء السكري
بيلة هوموسيستينية ، اضطراب التمثيل الغذائي الوراثي
بفرط نشاط جارات الدرق
فرط نشاط الغدة الدرقية
التهاب المفاصل عند الأطفال
مرض كلوي
سرطان الدم
متلازمة سوء الامتصاص
أعراض هشاشة العظام
عادة لا تظهر أعراض هشاشة العظام في المراحل المبكرة من هشاشة العظام ولكن بمجرد ضعف العظام نتيجة الإصابة بهشاشة العظام، قد تظهر عليك أعراض وعلامات وهي:
ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها
قصر القامة بمرور الوقت
انحناء الوقفة
سهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع
روشتة لعلاج هشاشة العظام
التغذية الجيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ضرورية للحفاظ على صحة عظامكَ طوال حياتكَ وسنقدم لكم روشتة لعلاج العظام :
البروتين
يُعَدُّ البروتين عنصر أساسي لبناء العظام وتوجد أدلة متضاربة بخصوص تأثير تناوُل البروتين على كثافة العظام، فيحصل أغلب الأشخاص على كمية وافرة من البروتين في نظامهم الغذائي، ولكن البعض لا يفعل.
ويُمكن أن يحصل النباتيون على القدر الكافي من البروتين في نظامهم الغذائي في حال اهتمامهم بالبحث عن المصادر المناسبة، مثل فول الصويا، والمكسرات، والبقوليات، والبذور، والبيض، والحليب ومشتقاته للنباتيين.
قد يأكل البالغون الأكبر سنًّا كمية أقل من البروتين للعديد من الأسباب فإذا كنتَ تعتقد أنكَ لا تحصل على القدر الكافي من البروتين، اسأل الطبيب عن خيار تناوُل المكملات.
وزن الجسم
ونقص الوزن يَزيد من فرصة فقدان العظام والكسور من المعروف الآن أن زيادة الوزن تزيد من خطر حدوث كسور في ذراعك ومعصمك وعلى هذا النحو، فإن الحفاظ على وزن مناسب للجسم يفيد العظام كما هو الحال بالنسبة للصحة بشكل عام.
علاج هشاشة العظام لكبار السن
الكالسيوم
يحتاج الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا إلى 1000 ميليغرام من الكالسيوم يوميًّا. وتزداد هذه الكمية اليومية إلى 1200 ميليغرام عند بلوغ المرأة 50 عامًا والرجال 70 عامًا.
وتتضمن المصادر الغذائية الغنية بالكالسيوم ما يلي:
مشتقات الحليب القليلة الدسم
الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن
السلمون المعلَّب مع العظام والسردين
منتجات الصويا مثل التوفو
حبوب الإفطار وعصير البرتقال المضاف إليهما كالسيوم
إذا واجهتَ صعوبة في الحصول على كمية كافية من الكالسيوم من نظامك الغذائي، ففكِّرْ في تناوُل مكملات الكالسيوم ومع ذلك،.
فيتامين D
يحسن فيتامين D قدرة جسمك على امتصاص الكالسيوم، ويحسن صحة العظام بطرق أخرى ويمكن للناس الحصول على بعض فيتامين D من أشعة الشمس، ولكن قد لا يكون هذا مصدرًا جيدًا إذا كنت تعيش في منطقة عالية الارتفاع، أو تُلازِم المنزل، أو تستخدم مستحضرًا واقيًا من الشمس بانتظام، أو تتجنب أشعة الشمس بسبب خطر الإصابة بسرطان الجلد.
للحصول على ما يكفي من فيتامين D للحفاظ على صحة العظام، فمن المستحسن أن يحصل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و70 عامًا على 600 وحدة دولية (IU)، وأن يحصلوا على 800 وحدة دولية في اليوم بعد سن 70 من خلال الغذاء أو المكملات الغذائية.
قد يحتاج الأشخاص الذين ليس لديهم مصادر أخرى لفيتامين D، وخاصةً محدودي التعرض لأشعة الشمس، إلى مكمل غذائي وتحتوي معظم المكملات الغذائية المتعددة الفيتامينات على كمية تتراوح ما بين 600 و800 وحدة دولية من فيتامين D ويمكن أن يحصل معظم الأشخاص إلى ما يصل إلى 4000 وحدة دولية من فيتامين D يوميًّا بشكل آمن.
علاج هشاشة العظام بالفواكه
يمكن أن يؤثر الطعام الذي تتناوله على عظامك وسيساعدك التعرف على الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والعناصر الغذائية الأخرى المهمة لصحة عظامك وصحتك العامة على اتخاذ خيارات غذائية صحية كل يوم.
ويمكنك علاج هشاشة العظام بالفواكه فإذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الكثير من منتجات الألبان والأسماك والفواكه والخضروات فيجب أن تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية التي تحتاجها كل في اليوم ، ولكن إذا كنت لا تحصل على الكمية الموصى بها من الطعام وحده ، فقد تحتاج إلى استكمال نظامك الغذائي عن طريق تناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية، ويمكن علاج هشاشة العظام بالفواكه مثل البلح والكمثرى والبرقوق والفواكه المجففه.
علاج هشاشة العظام بالاعشاب
درس علماء الطب في الصين العديد من الأعشاب الطبية ووجدوا أن لها تأثيرات مضادة لهشاشة العظام في المختبر وتم إجراء بعض التجارب السريرية الفريدة التي ركزت على الأعشاب الصينية في علاج هشاشة العظام.
وافترضنا أن التجارب المؤهلة ستوفر دليلًا على تأثير الأعشاب الصينية على كثافة المعادن في العظام (BMD) والفوائد العلاجية للعلاج بالطب الصيني في المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام.