بديل للأدوية.. 3 حيل تساعد في التخلص من هشاشة العظام

يعانى الكثير من الأشخاص بسبب هشاشة العظام ، وخاصة كبار فهى تشكل عائق كبير لديهم، ولا يستطيعون التحرك بشكل صحيح فى كثير من الأوقات.





ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الحيل التى تساعدك فى التخلص من هشاشة العظام





- الزيوت الطبيعية

تعد الزيوت الطبيعية من الحلول البسيطة والفيدة التى يمكن اتباعها لتخفبف آلام العظام، وذلك عن طريق تدليك المنطقة المصابة بالقليل من زيت الروزمارى أو زيت جوز الهند.





- النوم

يعد تنظيم ساعات النوم، والحصول على قسط كافى من الراحة من الأسباب الهامة التى تساعدك على التخلص من هشاشة العظام





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- تناول الخضراوات والفواكه