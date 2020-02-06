بـ فستان غريب.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة جريئة على إنستجرام





وأطلت بها سلمى أبو ضيف، بفستان قصير وبأكمام طويلة باللون البرتقالى الغامق، والذى يتميز بتفصيلة تبرز عن جمال أنوثتها .





ومن الناحية الجمالية أعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود والبرتقالى للعيون لأبراز جمالهما، ووضعت أحمر للشفاه باللون البرتقالى الماط.





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كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتنايب مع إطلالتها اللافتة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت الظهور بإطلالتها الأنيقة والمميزة.

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.