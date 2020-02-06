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مرأة

بـ ملابس التخرج.. ميريام فارس فى إطلالة غريبة تخطف الأنظار على إنستجرام

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:26 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة وغير متوقعة.

ظهرت مريام فارس، ترتدى بلوزة أنيقة باللون الأسود، وارتدت فوقها روب من الستان الأسود ويتميز بوجود خط من الجانبين باللون الأخضر الفاتح.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الماسكرا السوداء للرموش، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت تسريحة الويفي البسيط لشعرها، وتركت شعرها البني الأنيق منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت فوقه قبعة.

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ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها المميزة والجميلة.


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