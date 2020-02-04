بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور من حفل عيد ميلاد نجلها.
وتألقت ميريام فارس فى عيد ميلاد نجلها بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت أبيض مطبوع بالألوان المبهجة و نسقت معه بنطلون جينز اتسم بصيحة الـ "بوى فريند".
وانتعلت ميريام فارس حذاء مسطحا باللون الأبيض، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلي، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
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بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي 👼🏼، صرلي ٤ سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما 🎂❤ My little Jayden turned 4 today 👼🏼 Why are you growing so fast? You’re literally a little man now! I am forever proud of you and thank you for giving me so much joy, strength and happiness each and every day. I love you so much happy birthday ya rouh alba lal mama ❤