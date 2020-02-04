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مرأة

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:29 ص
ميريام فارس
ميريام فارس
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور من حفل عيد ميلاد نجلها.

وتألقت ميريام فارس فى عيد ميلاد نجلها بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت أبيض مطبوع بالألوان المبهجة و نسقت معه بنطلون جينز اتسم بصيحة الـ "بوى فريند".

وانتعلت ميريام فارس حذاء مسطحا باللون الأبيض، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلي، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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