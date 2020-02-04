دنيتي وحياتي وفرحتي.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها

نشرت الفنانة ميريام فارس، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع ابنها، خلال احتفالها بعيد ميلاده، لتشارك جمهورها تلك اللحظات.





وعلقت ميريام فارس، على الصور قائلة: ""بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي ، صرلي ٤ سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".



