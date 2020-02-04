دنيتي وحياتي وفرحتي.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها

نشرت الفنانة ميريام فارس، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع ابنها، خلال احتفالها بعيد ميلاده، لتشارك جمهورها تلك اللحظات.
وعلقت ميريام فارس، على الصور قائلة: ""بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي ، صرلي ٤ سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".
كانت ميريام فارس، أثارت الجدل بتصريحات صحفية صادمة إلى الجمهور السعودى حيث قالت: «أنا هنا بموسم الرياض مسموح لى "أهز رقبتى فقط ولكن فى حفل الميدل بيست هاخد راحتى فى الرقص».
وأحيت الفنانة ميريام فارس، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، برفقة الفنان سعد المجرد.
وشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما، بينما قدمت ميريام فارس، عددا كبيرا من أبرز أغانيها منها: "واحشني ايه"، و"أنا والشوق"، ونفسي أقولهالك"