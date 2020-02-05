بـ الأسود اللافت.. علا رشدى بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها





وظهرت بها الفنانة علا رشدى، ببنطال أنيق من القماش باللون الأسود، ومرتدية معه توب بسيط باللون الأسود، وارتدت فوقه جاكيت بسيطا لإكمال إطلالتها .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع الرموش التى تبرز عن جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال أنوثتها.





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كما تركت شعرها الكيرلى البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.





وأختارت سلسلة بسيطة كاكسسوارات لإطلالتها باللون الفضى لتبرز جمالها.

نشرت الفنانة إيمى سالم، صورة جديدة لها برفقة الفنانة علا رشدى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .