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مرأة

بـ الأسود اللافت.. علا رشدى بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:00 ص
علا رشدى
علا رشدى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إيمى سالم، صورة جديدة لها برفقة الفنانة علا رشدى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت بها الفنانة علا رشدى، ببنطال أنيق من القماش باللون الأسود، ومرتدية معه توب بسيط باللون الأسود، وارتدت فوقه جاكيت بسيطا لإكمال إطلالتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع الرموش التى تبرز عن جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال أنوثتها.

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كما تركت شعرها الكيرلى البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

وأختارت سلسلة بسيطة كاكسسوارات لإطلالتها باللون الفضى لتبرز جمالها.
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