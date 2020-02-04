بـ شعر بني طويل.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة صيفية مع قطة ..شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى ، صورة جديدة برفقة قطتها على موقع "إنستجرام" بإطلالة أنيقة مميزة.





وظهرت بها ياسمين صبرى ، ببلوزة أنيقة بنصف كم باللون الرمادى الفاتح الذى يبرز عن جمالها، وتتميز بتفصيلة بسيطة تبرز عن أنوثتها، ووضعت شالا على كتفيها باللون الأبيض والرمادى الذى يضيف لمسة ناعمة.





ومن الناحية الجمالية لم تضع الكثير من الماكياج، واعتمدت على جمال بشرتها الصافية والناعمة .





وتركت ياسمين صبرى شعرها البنى الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة تبرز عن أنوثتها.





واختارت وضع إكسسوارات بسيطة عبارة عن سلسلة ذهبية حول الرقبة لإكمال إطلالتها.







