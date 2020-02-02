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فن

بـ فستان أبيض.. ياسمين صبري تظهر بإطلالة ساحرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:49 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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محمد بدران
شاركت النجمة ياسمين صبري، متابعيها بصورة من جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين وهى ترتدى فستانا أبيض وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مميزة، أما من الناحية الجمالية، فوضعت ياسمين بعض اللمسات من الماكياج، ولم تتكلف فى ارتداء أي من الإكسسوارات.

وتواصل الفنانة ياسمين صبري، تصوير مسلسلها الجديد " فرصة تانية" بصحبة كل من الفنان أحمد مجدي وفريق عمل المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين صبري، كل من دياب، ومحمود البزاوى، وكريم عبد الخالق، وهبة عبد الغنى، وهو من إخراج مرقص عادل.

"فرصة ثانية" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.
بـ فستان أبيض.. ياسمين صبري تظهر بإطلالة ساحرة
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