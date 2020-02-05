AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فستان أحمر منفوش.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:16 ص
نهى هجرس
شاركت الفنانة سيرين عبد النور، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت بها سيرين عبد النور، بفستان أنيق ومنفوش بدون أكمام يبرز أنوثتها وجمالها باللون الأحمر، ووضعت حزاماً على الخصر باللون الأحمر ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت حذاء أنيق بكعب عالٍ باللون الأحمر من القطيفة.

واعتمدت سيرين فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت الرموش الاصطناعية مع أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال إطلالتها.

واختارت تسريحة ذيل الحصان المميزة التى تتناسب مع إطلالتها الجميلة، وتركت خصلات رفيعة متطايرة على وجهها.

أقرأ أيضًا

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط أنيق باللون الأبيض البسيط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريئة جدًا.. دانا حمدان تخطف الأنظار بـ فستان أحمر مفتوح

بـ جمبسوت ليجن.. دانا حمدان تتألق بـ إطلالة تبرز أنوثتها

نرمين الفقى تتألق بفستان قصير يبرز جمال أنوثتها

بـ جيب قصيرة.. نرمين الفقي بـ إطلالة سوداء تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

موجز اخبار الفن.. سر اسم بولا للراحلة نادية لطفي.. نقل مخرج لص بغداد للمستشفى.. ونورهان بفستان زفاف

قتلت أمها بالسم.. إحالة أوراق فتاة فى المنيا إلى المفتي

عادات غذائية غريبة ومرعبة وراء ظهور فيروس كورونا في الصين.. فيديو

المرشح لمنصب نقيب المحامين يروي أسرارًا على لسان عمر سليمان.. فيديو

خاص | موعد ومكان حفل زفاف محمد الشرنوبي وراندا رياض

الترجي التونسي يستفز الأهلي والزمالك قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل