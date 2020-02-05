بـ فستان أحمر منفوش.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة سيرين عبد النور ، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وظهرت بها سيرين عبد النور ، بفستان أنيق ومنفوش بدون أكمام يبرز أنوثتها وجمالها باللون الأحمر، ووضعت حزاماً على الخصر باللون الأحمر ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت حذاء أنيق بكعب عالٍ باللون الأحمر من القطيفة.





واعتمدت سيرين فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت الرموش الاصطناعية مع أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال إطلالتها.





واختارت تسريحة ذيل الحصان المميزة التى تتناسب مع إطلالتها الجميلة، وتركت خصلات رفيعة متطايرة على وجهها.





أقرأ أيضًا





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط أنيق باللون الأبيض البسيط.