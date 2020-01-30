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فن

ظهور نادر.. سيرين عبد النور تحدث جدلًا مع شقيقتها بهذا الفيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 11:41 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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سعيد فراج
ظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، في فيديو متداول عبر انستجرام، بصحبة شقيقتها سابين، في ظهور نادر للأخيرة في الفيديو الذي تم التقاطه على طريقة سناب شات. 

وظهرت سيرين عبد النور مع شقيقتها سابين، في الفيديو وهما يداعبان بعضهما البعض، ليحدث الفيديو راوجًا كبيرًا على صفحات انستجرام المختلفة، ويتفاعل معه النشطاء. 

كانت سيرين عبد النور، طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ليلة"، عبر القناه الرسمية على موقع " يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :"ليله .. جمبك خليني حبيبي ياغالي معاك الليلة .. بينك وبيني ليالي جميلة وعشرة طويلة .. وأنا مهما يطول العمر بيا منسهاش .. ليله  .. لو ينفع نرجع ياحبيبي مره تاني  .. أجمل أيام العمر تاني ولو ثواني .. ولا عمري نسيت وهوأنا عايش منتهاش".

"ليله" كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع Emdee Jabr، وإخراج و منتج صوت جاد شويري.

يذكر أن شاركت الفنانة سيرين عبد النور، في بطولة فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، وكانت أبرز أغانيها أغنية "باللغة العربية الفصحى".


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