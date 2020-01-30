دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

كشفت دراسة جديدة أن المخاطر التي يواجهها مرضى زرع نخاع العظام في الولايات المتحدة انخفضت بشكل حاد.





فقد أظهرت دراسة مقارنة شملت 1114 مريضًا ممن خضعوا لزرع نخاع العظام في تحالف سياتل لعلاج السرطان بين عامي 2003 و2007، و1131 مريضًا خضعوا لإجراء العملية بين عامي 2013 و 2017، أظهرت انخفاضًا كبيرًا في خطر الوفاة الإجمالي بعد عملية الزرع كان أقل بنسبة 34 ٪ في المجموعة 2013-2017، على الرغم من أنهم كانوا أكبر سنًا وأكثر مرضًا عندما أجريت لهم عملية الزرع.





وقال المشرف على الدراسة الدكتور جورج ماكدونالد، وهو عضو فخري في مركز فريد هتشينسون لأبحاث السرطان ، في مدينة "سياتل" الأمريكية ، إن انخفاض الخطر يرجع إلى انخفاض المضاعفات المرتبطة بالزر مثل الالتهابات والأمراض التي تصيب الكبد والكلى والرئتين من 30 ٪ إلى 11 ٪ على مدى السنوات الـ 25 الماضية.



