وداعا للوجع.. علاج فعال لـ هشاشة العظام

قد يكون العيش من خلال ألم مفصل الركبة المستمر أمرًا صعبًا، فوظائف الركبة للسماح بحركة الساق أمر حاسم في المشي الطبيعي ويساعد الغضروف أو السوائل المملوءة بين المفصل في حركته السلسة.





يعد تعقيد التصميم وحقيقة كونه مفصلًا نشطًا للوزن من العوامل التي تجعل الركبة واحدة من أكثر المناطق إصابة، وخلال الإصابات ، تصبح الأربطة والغضاريف والغضروف المفصلي مصابة.





وهشاشة العظام هي حالة شائعة في الركبة، حيث ان هشاشة العظام هو مرض المفاصل التنكسية التي تسبب آلام في الركبة لدى الأفراد المسنين، ويحدث ذلك عندما يكون هناك تلف في المفاصل وحولها لا يمكن للجسم إصلاحه بالكامل .





ولكن في ركبة العداء يمكن علاج الحالة بالكامل في غضون ستة أشهر أو سنة. في حين أن التهاب المفاصل العظمي هو في الغالب مشكلة مدى الحياة يمكن تخفيضها بالرعاية المناسبة ولكن لا يمكن التخلص منها تمامًا.





"في معظم حالات الغضروف الدرقي ، الألم هو الأعراض الشائعة التي تدور داخل وحول الركبة.، وعادة ما يحدث أثناء أخذ الدرج أو الركوع أو القرفصاء أو الأنشطة ذات التأثير العالي. "قد يشعر المريض بالإحساس بالتشقق أثناء الانحناء أو حتى تمدد الركبة" ، كما توضح الدكتورة جاياتيير كولكارني ، جراحة العظام ، مستشفيات فورتيس.





عوامل الخطر المرتبطة بهشاشة العظام هي:

* الشيخوخة

* زيادة الوزن المفرطة

* الوراثة

* الجنس ، كما هو شائع في النساء الهنديات

* إصابات الإجهاد المتكررة





عوامل الخطر المرتبطة الركبة عداء هي:





* أقدام مسطحة

* الإصابات السابقة

* مستويات نشاط عالية

"إنه يسبب خللًا في العضلات داخل الركبة وحولها بسبب تدهور الغضاريف وسوء المحاذاة في الركبة أو غطاء الركبة" ، يلاحظ الدكتور كولكارني.

علاج هشاشة العظام

* فقدان الوزن

* تمرين

* عقاقير مضادة للالتهابات

* دعامات دعم وغطاء للركبة

* علاج