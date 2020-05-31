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مرأة

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لن تصدقها لـ علاج هشاشة العظام

الأحد 31/مايو/2020 - 05:34 ص
هشاشة العظام
هشاشة العظام
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نهى هجرس
يعد مرض هشاشة العظام من الأمراض التى يمكن أن تتطور بشكل سريع دون الشعور به، وخاصة عند كبار السن غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، ولا توجد أعراض واضحة له بشكل دقيق.


وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من هشاشة العظام.


- الوخز بالإبر 
يستخدم العلاج بالوخز بالإبر في الطب الصيني التقليدي، حيث يتم إدخال إبر رفيعة في نقاط محددة في الجسم، وأظهرت الدراسات أن الوخز بالإبر يمكن أن يكون علاجًا علاجيًا فعالًا عن طريق زيادة كثافة المعادن في العظام  .



- الفواكه والخضراوات 
يمكن أن يساعد تضمين الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك والبروتين في منع هشاشة العظام، كما أظهرت الدراسات البحثية أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضروات قد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام .


- النوم 
النوم الجيد أمر ضروري في إدارة هشاشة العظام، كما أظهرت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تمنع عملية ترميم العظام وقوة عظامك ومرونتها وكثافتها ، وهذا يمكن أن يزيد من خطر كسر العظام، ولذلك تأكد من أنك تنام 7-8 ساعات في الليل.







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