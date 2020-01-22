القاتل الصامت.. هشاشة العظام أسباب صادمة للإصابة وحيل لحمايتك وأكلة شعبية تعالجها

القاتل الصامت.. هشاشة العظام أسباب صادمة للإصابة وحيل لحماية نفسك منها
نتائج مذهلة.. أكلة شعبية معروفة تعالج هشاشة العظام.. تعرف عليها
طرق التخلص من هشاشة العظام.. ودور العلاج الطبيعي
أسباب عديدة للإصابة بهشاشة العظام أبرزها خلل هرمونات الغدة الدرقية وهرمونات النمو ودورها في تنظيم كثافة العظام. إليك حيل مجربة تخلصك منها زكيفية تشخيص الهشاشة ودور العلاج الطبيعى والتدخل الجراحى فى محاربة هشاشة العظام
أسباب صادمة لهشاشة العظام
ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يجب الانتباه لهرمونات الغدة الدرقية، وذلك لإن إنتاجها بشكل زائد في الجسم يتسبب فى إطلاق الكثير من الكالسيوم في مجرى الدم، مما يؤدي إلى انخفاض في كثافة العظام.
ويعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لهشاشة العظام، فهو يؤدي أيضًا إلى هشاشة العظام عن طريق التأثير على صحة العظام، وتكشف الدراسات أن صحة عظامنا تتأثر سلبًا بالنيكوتين الموجود في السجائر، فهو يمنع قدرة أجسامنا على استخدام الكالسيوم وفيتامين "د" والإستروجين.
على الجانب الآخر، يتسبب تناول أدوية مثل الكورتيزون والأدوية المضادة لنوبات الربو والتهاب القولون والتهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية، في إضعاف العظام، مما يؤدي إلى هشاشتها العظام.
وتساعد ممارسة الرياضة بانتظام فى الحفاظ على صحة العظام، ويمكن ممارسة رياضات مثل ممارسة رفع الأثقال وتسلق السلالم والمشي السريع وما إلى ذلك.
يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى حدوث تشنجات في اليدين والقدمين وتنميل في الذراعين والساقين وحول فمك. والإصابة بهشاشة العظام وأعراضها المزعجة.
كيف تكتشفين إصابتك
ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن تشخيص هشاشة العظام من خلال اختبارات الدم والبول ستساعد هذه الاختبارات في اكتشاف ما إذا كان جسمك يحتوي على مستويات منخفضة من فيتامين (د) والكالسيوم والفوسفور أو من خلال استخدام الأشعة السينية سيظهر اختبار الأشعة السينية تشققات صغيرة في العظام وهى مؤشر للإصابة بالهشاشة.
ويمكن علاج هشاشة العظام من خلال علاج عن نقص فيتامين (د) و إذا كانت مستويات الكالسيوم والفوسفات منخفضة في الجسم، يتم إعطاء مكملات الكالسيوم والفوسفات.إذا كان مرض هشاشة العظام ناتجًا عن حالة مرضية ، فستبدأ إجراءات العلاج على الفور.
ويمكن الوقاية من هشاشة العظام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الزيتية وصفار البيض والحليب واللبن والحبوب، إلخ و تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.
لمن يصلح التدخل الجراحى
يعاني اغلب الاشخاص في السنوات الاخيرة من هشاشة العظام، والتي تسبب في الشعر بالالم الشديد من القيام بالمهام اليومية البسيطة، وهو الذي يتسبب لنا بالشعور بالعجز، ولكن السؤال الذي يتطرق الى اذهاننا، هل يمكن علاج مشكلة هشاشة العظام نهائيا، أو هو مرض مزمن.
وقال الدكتور حازم طه أخصائي العلاج الطبيعي، ان هشاشة العظام تحتاج للتدخل من طبيب العلاج الطبيعي في نطاق ضيق جدا، وذلك لان هذا المرض يحتاج بنسبة كبيرة لتعويض الجسم عن نسبة الكالسيوم الذي يفتقدها لكي يعيد صلابتها.
اما عن التدخل بالعلاج الطبيعي ، فقد أشار طه في تصريح خاص لها لموقع "صدى البلد" الاخباري، الى انه يمكن ان يتم علاج هشاشة العظام في بعض الحالات البسيطة، ويقتصر العلاج في هذه الحالة على إعداد برنامج متوسط الجهد، لتحسين حالة المفاصل والعظام.
واكد طه ان العلاج الطبيعي في حالات هشاشة العظام، ما هي إلا حالة تأهيل بسيط للمريض، لكي يمارس حياته بشكل صحي، ويتخلص من الألم الذي كان يعانيه مع حدوث الإصابة بهشاشة
العظام.
شوربة الكوارع وسر علاجها للهشاشة
على الجانب الاخر بعيدا عن العلاج الجراحى والدوائى أجريت دراسة عام 2016 على تأثيرات الكولاجين من النوع الثانى"الموجود فى شوربة الكوارع "على الأشخاص الذين عانوا من أعراض التهاب المفاصل في منطقة الركبة وجاء الكولاجين من النسيج الضام للدجاج.
وأثبتت أن الكولاجين يمكن أن يحسن أعراض مفصل الركبة ، مثل الألم ، والتصلب ، وضعف الوظيفة البدنية لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام وشوربة الكوارع طريقة سهلة لإيصال نفس النوع من الكولاجين إلى جانب العناصر الغذائية المفيدة الأخرى للجسم.