AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هشاشة العظام.. 4 فوائد تحصل عليها عند اتباع رجيم الزبادي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:31 م
رجيم الزبادي
رجيم الزبادي
Advertisements
آية التيجي
يعتمد رجيم الزبادي على استهلاك الزبادي واللبن الرائب، حيث إنهما من  منتجات الألبان المخمرة، ويوفر ريجيم الزبادي للجسم عناصر غذائية مفيدة، مثل: البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى أن رجيم الزبادي يمكن أن يعزز بكتيريا الأمعاء الصحية، والتي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض.

ومن أهم الفوائد الصحية لإتباع رجيم الزبادي هي الحماية من هشاشة العظام، بالإضافة إلى تخفيف أمراض القولون العصبي، والمساعدة في الهضم، إلا أن فقدان الوزن عند اتباع ريجيم الزبادي يعتمد على نوع اللبن الذي تناوله، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد ريجيم الزبادي.

إقرأ ايضا:
حولى جسمك لماكينة حرق بـ رجيم الأعشاب

فوائد ريجيم الزبادي:

ومن أبرز فوائد رجيم الزبادي على العديد من الفوائد الصحية، مثل: تعزيز صحة العظام ومساعدة الهضم، ويساهم اتباع رجيم الزبادي في زيادة بكتيريا الأمعاء البروبيوتيك ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.

ويمكن أن تحصل من اتباع رجيم الزبادي تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الغذائية الطبيعية، مثل: الكالسيوم، وفيتامين ، B6 و B12، والريبوفلافين، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.. الأعراض و حيل سريعة لتحمى نفسك منه

احترس | الزبادي الدايت يضر الصحة

فوائد العدس.. تعرف على 45 فائدة من العدس بألوانه المختلفة

ريجيم الزبادي.. الأسرع لإنقاص الوزن في أسبوع

بالتمر واللبن .. تعرفى كيف تحولين جسمك لماكينة حرق دهون

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3-3-2020

بعد 5 أيام.. نجيب ساويرس يكشف سبب غيابه عن عزاء الرئيس حسني مبارك

خامنئي يعلن مفاجأة عن كورونا

الكويت تطمئن المصريين: لا نية لوقف الرحلات مع مصر أو إجلاء رعاياها

المدرب المساعد لـ كيكي سيتين يثير غضب لاعبي برشلونة

بعد حبس حسام حبيب .. قصص مثيرة لـ انفصال النجوم عن مديري أعمالهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مسقط .. عندما تلامس الطبيعة الوجدان .. قصة حب لا تنتهي بين جبال عمان وشواطئها .. صور

رسالة ساخرة تثير خلافا بين عروسين عقب حفل زفافهما.. تفاصيل

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية