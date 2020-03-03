هشاشة العظام.. 4 فوائد تحصل عليها عند اتباع رجيم الزبادي

يعتمد رجيم الزبادي على استهلاك الزبادي واللبن الرائب، حيث إنهما من منتجات الألبان المخمرة، ويوفر ريجيم الزبادي للجسم عناصر غذائية مفيدة، مثل:

البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى أن رجيم الزبادي يمكن أن

يعزز بكتيريا الأمعاء الصحية، والتي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض.



ومن أهم الفوائد الصحية لإتباع رجيم الزبادي هي الحماية من هشاشة العظام، بالإضافة إلى