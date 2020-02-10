حولى جسمك لماكينة حرق بـ رجيم الأعشاب

تحتاجين لتناول المزيد من السعرات الحرارية فى الشتاء ويصعب إنقاص وزنك يمكنك اللجوء إلى الرجيم الغذائى التالى لحرق الدهون بأقل مجهود، برجيم الأعشاب والشوربة الحارقة يقدمه موقع بولد سكاى الهندى ويمكنك تحويل جسمك لمكينة حرق دهون.
الافطار:
قطعة جبن قريش + 1 توست سن
بعد مرور ساعتين بين الإفطار والغداء:
ثمرة تفاح
الغداء اليومى الساعة الثانية:
طبق شوربة خضار + طبق من اللحوم المشوية + طبق سلاطة
أو شريحتان سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء
بين الغداء والعشاء الساعة الرابعة:
كوب من القرفة بالجنزبيل
العشاء الساعة السادسة:
طبق شوربة كرنب حارقة للدهون بالجنزبيل
الساعة الثامنة:
كوب من القرفة بالجنزبيل