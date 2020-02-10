AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حولى جسمك لماكينة حرق بـ رجيم الأعشاب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:56 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
Advertisements
لمياء الياسين
تحتاجين لتناول المزيد من السعرات الحرارية فى الشتاء ويصعب إنقاص وزنك يمكنك اللجوء إلى الرجيم الغذائى التالى لحرق الدهون بأقل مجهود، برجيم الأعشاب  والشوربة الحارقة يقدمه موقع بولد سكاى الهندى ويمكنك تحويل جسمك لمكينة حرق دهون.

الافطار:

قطعة جبن قريش + 1 توست سن

بعد مرور ساعتين بين الإفطار والغداء:

ثمرة تفاح

الغداء اليومى الساعة الثانية:

طبق شوربة خضار  + طبق من اللحوم المشوية + طبق سلاطة

أو شريحتان سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء

بين الغداء والعشاء الساعة الرابعة:
كوب من القرفة بالجنزبيل

العشاء الساعة السادسة:
طبق شوربة كرنب حارقة للدهون بالجنزبيل

الساعة الثامنة:
كوب من القرفة بالجنزبيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون حرمان.. ريجيم سريع لإذابة دهون البطن والأرداف مثل الثلج

مجربة وفعالة.. 3 طرق تخلصك من كابوس الكرش

رجيم خارق لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها

رجيم مجرب وسريع لنسف الدهون وتحويل الجسم إلى ماكينة حرق

يحول جسمك لماكينة حرق.. رجيم سريع لنسف الدهون

في 7 أيام فقط.. رجيم يحول الجسم لمكاينة حرق ويمنحك الطاقة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. القانون يبرئ إبراهيم نور الدين من أزمة هدف الأهلي .. الكاف يحذر الزمالك قبل مواجهة الترجي

فسحة الموت .. مصطفى طالب الشرقية خرج لتلقي العلم فعاد جثة هامدة

جمال حمزة: رباعي الأهلي قد ينتقلوا إلى بيراميدز لتعويضهم ماديا

أعراض سرطان الرئة الحميد وأسباب الإصابة به

بعد أدائه أمام الزمالك.. أحمد عيد يتصدر تويتر ومغردون: لسه بدري عليه

أمين الفتوى: ختان الإناث يجوز في هذه الحالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكارليت جوهانسون تشع جمالا في حفل الأوسكار الـ 92.. صور

بينيلوبى كروز تستعرض جمالها بـ الأسود في حفل الأوسكار

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار