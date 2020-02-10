حولى جسمك لماكينة حرق بـ رجيم الأعشاب

والشوربة الحارقة يقدمه موقع بولد سكاى الهندى ويمكنك تحويل جسمك لمكينة حرق دهون. تحتاجين لتناول المزيد من السعرات الحرارية فى الشتاء ويصعب إنقاص وزنك يمكنك اللجوء إلى الرجيم الغذائى التالى لحرق الدهون بأقل مجهود، برجيم الأعشاب







تعرفى على أسرع رجيم.. أخطاء لا تسمح لك بحرق الدهون بشكل أسرع



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الافطار:











أو شريحتان سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء







قطعة جبن قريش + 1 توست سنبعد مرور ساعتين بين الإفطار والغداء:ثمرة تفاحالغداء اليومى الساعة الثانية:طبق شوربة خضار + طبق من اللحوم المشوية + طبق سلاطةبين الغداء والعشاء الساعة الرابعة:كوب من القرفة بالجنزبيلالعشاء الساعة السادسة:طبق شوربة كرنب حارقة للدهون بالجنزبيلالساعة الثامنة:كوب من القرفة بالجنزبيل