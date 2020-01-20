تعرفى على أسرع رجيم.. أخطاء لا تسمح لك بحرق الدهون بشكل أسرع

أخطاء عديدة تقومين بها يوميا لا تسمح لك بحرق الدهون بشكل أسرع إلي أبرز تلك الأخطاء يقدمها موقع برايت سايد.





وفقا لموقع برايت سايد تعد أولى الاخطاء التى تسبب عدم قدرتك على حرق الدهون هى الاعتقاد أن جميع السعرات الحرارية المتناولة متساوية لكنه فى المقابل جميع السعرات الحرارية ليست متساوية.





مع العلم أن تناول 100 سعرة حرارية من الخضروات لا يختلف عن تناول 100 سعرة حرارية من الآيس كريم ، ولن يكون لها نفس التأثير على الجسم.





فيما يتعلق بفقدان الوزن ، من الضروري التفكير في كمية الأنسولين التي يطلقها الجسم بناءً على نوع السعرات الحرارية التي نتناولها.





عندما يتم خروج الكثير من الأنسولين من الجسم باستمرار طوال اليوم ، فإنه لا يمنع فقدان الدهون فحسب ، بل يشجع الجسم أيضًا على تخزين الطاقة كدهون في الجسم.





على الجانب الاخر من ضمن الأخطاء الشائعة والتى تتسبب فى وقف حرق الدهون هى اعتقاد البعض أن تناول المزيد من الوجبات طوال اليوم سيساعدك على إنقاص الوزن وحرق الدهون.





وأكد التقرير أن هناك نظاما غذائيا خاا يسمى الصوم المتقطع وهو طريقة رائعة لحرق الدهون لأن الصيام يقلل أيضًا من مستويات الأنسولين أكثر من الطرق الغذائية الأخرى.



