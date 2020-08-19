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مرأة

7 علامات مبكرة.. أعراض هشاشة العظام

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:30 ص
هشاشة العظام
هشاشة العظام
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رشا عوني
تعتبر هشاشة العظام من أكثر المشاكل الشائعة وخاصة بين كبار السن، وهي تعني العظام المنخورة حيث تضعف العظام وتصبح هشة ، ويصبح المصاب غير قادر على أي عمل مهما كان بسيطا، ولا يتحمل الضغط على قدميه أو الانحناء أو حمل الأشياء الثقيلة

وبحسب موقع "هيلث لاين"، إليك ابرز أعراض هشاشة العظام التي يمكنك ملاحظتها في البداية حتى تستشر طبيبك وتبدأ في العلاج المبكر. 

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1- الشعور بآلام مستمرة في الظهر والمفاصل والركبة 

2-التعرض للكسور بشكل متكرر وسهل نتيجة ضعف العظام 

3-نقص في الطول

4-وجود انحناء في العمود الفقري

5- عدم القدرة على حمل الاشياء الثقيلة

6- صعوبة المشي والحركة ، في حالات هشاشة عظام الركبة 

7-فقدان الوزن مع مرور الوقت .
7 علامات مبكرة.. أعراض هشاشة العظام
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