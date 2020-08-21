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مرأة

اصنعيها في المنزل.. 3 مشروبات طبيعية تحارب التخسيس

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر مشروبات للتخسيس من أشهر المشروبات على الاطلاق فهي تساعد بشكل كبير على حرق الدهون وتخسيس الجسم بطريقة سريعة وفعالة واليكم مشروبات للتخسيس سهلة التحضير.


وتعاني أغلب النساء من مشكلة الوزن الزائد لذلك تبحث باستمرار عن طرق لانقاص الوزن واليكم مشروبات للتخسيس سهلة وسريعة التحضير.

كيف تعمل مشروبات التخسيس

تعمل مشروبات التخسيس على حرق دهون الجسم ويعتبر ماء الشمر من بذور الشمر علاج تقليدي لمكافحة عسر الهضم والانتفاخ ويحتوي الشمر على بعض الخصائص المدرة للبول التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، ويرتبط التخلص من السموم ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن بذور الشمر مفيدة أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل يصفى ويشرب الماء في اليوم التالي.




ماء الليمون إنه فصل الصيف ونحن نشتهي "nimbu paani" كل ساعة من اليوم هل تعلم أن بدء يومك بكوب من ماء الليمون يمكن أن يفعل المعجزات لخفض دهون البطن، والليمون مليء بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي قد تساعد في إذابة دهون البطن خذ كوبًا من الماء وأضف قليلًا من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل، اشربه أول شيء في الصباح للحصول على أفضل النتائج.


الشاي الأخضر أصبح الشاي الأخضر منتشرًا في عالم الصحة والتغذية هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة وخاصة بمضادات الاكسدة التي من المعروف أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي احصل عليه بدون سكر ، قد ترغب في إضافة قليل من الليمون لتجميله.

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