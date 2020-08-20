نشرة المرأة.. عادات تسبب النقرس.. احترس من الاكتئاب وعلاقته بفقدان الذاكرة.. أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.. سعر ساعة ياسمين صبري.. ودينا الشربيني برفقة عمرو دياب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:





توقف عنها فورا.. هذه العادات تسبب النقرس



النقرس هو مرض روماتيزمي يحدث عندما تتشكل بلورات حمض اليوريك أو بولات أحادية الصوديوم في أنسجة وسوائل الجسم، يحدث هذا عندما ينتج الجسم الكثير من حمض البوليك أو لا يفرز ما يكفي من حمض البوليك.





هل الاكتئاب يسبب فقدان الذاكرة



تشمل أعراض الاكتئاب الحزن وتقلبات المزاج، ومع ذلك، فإن الاكتئاب هو تشخيص معقد يؤثر على العديد من جوانب الأداء الوظيفي، بما في ذلك الذاكرة.





إذا ظهرت عليك هذه العلامات المبكرة فأنت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي

العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، تختلف أعراض التهاب المفاصل التي تظهر وكيفية ظهورها بشكل كبير حسب النوع.





بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

دشَّن رواد موقع التواصل "تويتر" هاشتاج دينا الشربينى بعد طرح الفنان عمرو دياب أغنيته "أماكن السهر".





لن تتخيل المبلغ.. سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور

ظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة على "إنستجرام" في إحدى جلسات التصوير الخاصة بها.