لن تتخيل المبلغ.. سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور

ظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة على إنستجرام في إحدى جلسات التصوير الخاصة بها.
وظهرت ياسمين صبري بدريس منقوش باللون الاحمر وظهرت بساعة يد أنيقة وجميلة أكملت إطلالتها.
وتهتم ياسمين صبري دائما بالاكسسورات فدائما ما تختار بعض القطع المميزة ولها ماركات عالمية وكانت الساعة التي ترتديها من براند موناتو وسعرها 30,100 sar.
ومن الناحية الجمالية وضعت ياسمين صبري ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية ووضعت أحمر شفاة باللون الاحمر وأبرزت جمال وجنيتها بالبلاشر .
واليكم صورة ياسمين صبري بالساعة .....
وظهرت ياسمين صبري بدريس منقوش باللون الاحمر وظهرت بساعة يد أنيقة وجميلة أكملت إطلالتها.
وتهتم ياسمين صبري دائما بالاكسسورات فدائما ما تختار بعض القطع المميزة ولها ماركات عالمية وكانت الساعة التي ترتديها من براند موناتو وسعرها 30,100 sar.
ومن الناحية الجمالية وضعت ياسمين صبري ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية ووضعت أحمر شفاة باللون الاحمر وأبرزت جمال وجنيتها بالبلاشر .
واليكم صورة ياسمين صبري بالساعة .....