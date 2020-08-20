بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

دشَّن رواد موقع التواصل "تويتر" هاشتاج دينا الشربينى بعد طرح الفنان عمرو دياب أغنيته "أماكن السهر".









وتصدرت دينا الشربيني التريند خلال الساعات الماضية، ودائما ما تثير صورها برفقة المطرب عمرو دياب إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.











وتختار دينا الشربيني ملابس كلاسيكية وبسيطة تليق بها، وتنوع بين الكاجول والسهرة وتفضل اللون الأسود في المناسبات الهامة.











ومن الناحية الجمالية تضع دينا الشربيني لمسات هادئة من الميكب خاصة بالألوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وتختار ألوانا مناسبة من أحمر الشفاه.











وإليكم صور دينا الشربيني مع عمرو دياب:





