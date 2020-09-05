لـ صحة عظامك.. أفضل 5 أنواع من الأطعمة غنية بالكالسيوم

- البرتقال





نعلم جميعًا أن البرتقال يساعد في تقوية جهاز المناعة ، وهذه الفاكهة السحرية مدرجة أيضًا في قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع فيتامين د الضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم، تحتوي حبة برتقال متوسطة الحجم على 60 مجم من الكالسيوم.









- السردين





مدرج في الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، السردين يحتوي على العديد من القيم الغذائية، وليس الكالسيوم فقط.





- حليب الصويا





ليست منتجات الألبان فقط هي التي تحتوي على الكالسيوم ، يمكن أن تكون المنتجات غير الألبان مثل حليب الصويا المدعم أطعمة غنية بالكالسيوم وتوفر كلًا من الكالسيوم وفيتامين د.





- اللوز





مع 457 مجم من الكالسيوم ، اللوز يتصدر قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم، تحتوي هذه المكسرات أيضًا على نسبة عالية من البروتينات ، كما تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، اللوز مصدر رائع لتحسين ذاكرتك.





- التين



