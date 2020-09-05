لـ صحة عظامك.. أفضل 5 أنواع من الأطعمة غنية بالكالسيوم

يحتاج جسمنا إلى الكالسيوم من أجل عظام صحية، فالكالسيوم مهم جدًا أيضًا من أجل قوة الأعصاب والعضلات، وإليك بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم التي يجب عليك بالتأكيد تضمينها في نظامك الغذائي.
- البرتقال
نعلم جميعًا أن البرتقال يساعد في تقوية جهاز المناعة، وهذه الفاكهة السحرية مدرجة أيضًا في قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع فيتامين د الضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم، تحتوي حبة برتقال متوسطة الحجم على 60 مجم من الكالسيوم.
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- السردين
مدرج في الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، السردين يحتوي على العديد من القيم الغذائية، وليس الكالسيوم فقط.
- حليب الصويا
ليست منتجات الألبان فقط هي التي تحتوي على الكالسيوم، يمكن أن تكون المنتجات غير الألبان مثل حليب الصويا المدعم أطعمة غنية بالكالسيوم وتوفر كلًا من الكالسيوم وفيتامين د.
- اللوز
مع 457 مجم من الكالسيوم ، اللوز يتصدر قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم، تحتوي هذه المكسرات أيضًا على نسبة عالية من البروتينات ، كما تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، اللوز مصدر رائع لتحسين ذاكرتك.
- التين
يحتوب التين على الألياف والبوتاسيوم مع 242 ملغ من الكالسيوم لكل 1 كوب من التين المجفف ، تساعد هذه الفاكهة على تقوية عظامك، فهي محملة أيضًا بالمغنيسيوم ، هذه الفاكهة تساعد في الحفاظ على ضربات القلب ثابتة والحفاظ على وظيفة العضلات.