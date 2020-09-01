AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ هشاشة العظام.. تعرف على فوائد المشمش المجفف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

يعد المشمش صديق الجهاز العضلي الهيكلي لغناه بالكالسيوم ينصح به من يعانون من لين العظام من الأطفال وهشاشة العظام عند المسنين ونقص الكالسيوم لجميع الأعمار.


لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد المشمش المجفف


فوائد أخرى المشمش المجفف:
1- محاربة الإصابة بفقر الدم
2- المساعدة في علاج الإمساك
3- التعزيز من عملية الهضم
4- خفض الحرارة المرتفعة
5- المحافظة على صحة البشرة
6- تنظيم معدل نبضات القلب: وذلك بسبب احتواءه على البوتاسيوم الضروري لصحة القلب
7- يقوي النظر: فهو غني بفتيامين A المهم لصحة العيون
8-يقلل من أعراض الربو: ويعزز من صحة الشعب الهوائية.

Advertisements

ترشيحاتنا

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

فضل صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها.. 11 فضلًا تجعلك حريصًا عليها

خاص| تعرف على الجهاز المعاون لـ علي ماهر في المصري

خاص| كواليس طرد حسني عبد ربه من مباراة الاسماعيلي والاتحاد

النيابة العامة: حبس 3 متهمين وإخلاء سبيل 4 في قضية فتاة فيرمونت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري