لـ هشاشة العظام.. تعرف على فوائد المشمش المجفف

يعد المشمش صديق الجهاز العضلي الهيكلي لغناه بالكالسيوم ينصح به من يعانون من لين العظام من الأطفال وهشاشة العظام عند المسنين ونقص الكالسيوم لجميع الأعمار.





لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد المشمش المجفف





فوائد أخرى المشمش المجفف:

1- محاربة الإصابة بفقر الدم

2- المساعدة في علاج الإمساك

3- التعزيز من عملية الهضم

4- خفض الحرارة المرتفعة

5- المحافظة على صحة البشرة

6- تنظيم معدل نبضات القلب: وذلك بسبب احتواءه على البوتاسيوم الضروري لصحة القلب

7- يقوي النظر: فهو غني بفتيامين A المهم لصحة العيون

8-يقلل من أعراض الربو: ويعزز من صحة الشعب الهوائية.